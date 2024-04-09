Росія вночі безпілотниками атакувала Україну, ЄС введе обмеження на експорт української агропродукції, Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання Україні снарядів і ППО — Суспільне зібрало головні новини ранку 9 квітня.

Нічна атака дронів на Україну

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про російську атаку дронів. Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи на Полтавщині та Хмельниччині. Також протиповітряна оборона спрацювала на Львівщині, повідомив керівник ОВА Максим Козицький.

Загалом сили ППО спрацювали у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях та відбили всі 20 "шахедів", якими військові РФ атакували Україну.

ЄС введе обмеження на експорт української агропродукції

Європейський Союз оголосив про досягнення попередньої домовленості з Європарламентом про продовження паузи на імпортні мита і квоти на український експорт до ЄС до червня 2025 року, але з новими обмеженнями на сільськогосподарську продукцію.

Згідно з пресрелізом, ЄС прагне запровадити обмеження, щоб "врахувати будь-який несприятливий вплив на ринок однієї або кількох держав-членів". За угоду ще мають проголосувати європейські законодавці.

Термін чинності поточної торгової угоди закінчується 5 червня 2024 року. Якщо Рада ЄС її офіційно ухвалить, розширена угода набуде чинності 6 червня.

Що це означає для України: якщо нові обмеження будуть офіційно прийняті, то знову введуть тарифні квоти на імпорт м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду, оскільки середній обсяг експорту з України перевищує показники попередніх років.

Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання Україні снарядів і ППО

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели розмову і домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.

Лідери очікують майбутньої зустрічі Європейської політичної спільноти, що відбудеться у Британії, і зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів, зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організована злочинність.

Чому це важливо: на фоні того, що Конгрес США затримує допомогу та інформацію про російський наступ на початку літа — для українських військових потрібна нова техніка та снаряди.

Росія просить Казахстан поповнити запаси бензину в разі дефіциту

Росія попросила Казахстан бути готовим поставити країні 100 000 тонн бензину в разі дефіциту російського пального, викликаного збільшенням атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи. Про це повідомили Reuters три джерела.

Одне з джерел в галузі розповіло, що угода про використання казахстанських запасів вже досягнута, проте радник міністра енергетики Казахстану заперечив, що Росія навіть зверталася з таким запитом.

Передбачуваний запит від Росії надійшов, оскільки Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи у відповідь на посилення нападів Росії на українську критичну інфраструктура.