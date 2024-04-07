Де не буде світла 8 квітня у Запоріжжі: адреси

Завтра, 8 квітня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Так, зокрема, світла не буде з 07:00 до 17:00.

Про це повідомили у ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Відключення електроенергії пов'язане з проведенням планового ремонту фахівцями підприємства.

Так, зокрема, світла не буде з 07:00 до 17:00 за такими адресами:

проспект Металургів, 5, 7, 9;

вулиця Насосна, 20, 21, 23, 25, 29;

вулиця Незалежної України, 36, 38;

вулиця Павлокічкаська, 28, 30, 32а, 38а;

вулиця Перспективна, 27-35;

вулиця Посадочна, 17-294, 18-24, 20а;

вулиця Світловодська, 1-55, 2-54, 40б, 61-95, 56-96;

вулиця Сержанта Меведєва, 3, 5, 7, 18;

вулиця Січеславська, 2/4;

вулиця Фільтрова, 20-24.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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