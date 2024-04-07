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Франківський хаб отримав допомогу на 1,7 мільйона гривень від МОМ для переселенців з Луганщини
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Франківський хаб отримав допомогу на 1,7 мільйона гривень від МОМ для переселенців з Луганщини

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Франківський хаб отримав допомогу на 1,7 мільйона гривень для переселенців з Луганщини
Франківський хаб, який опікується переселенцями з Луганщини, отримав допомогу. Фото: Сайт/Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

Майже 2800 переселенців з Луганщини живуть на Івано-Франківщині. Днями до Франківського хабу надійшла допомога для них на майже 1,7 мільйона гривень від Міжнародної організації з міграції.

Про це повідомили на сайті Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Людям передали допомогу у межах проєкту "Програма МОМ України з розповсюдження непродовольчих товарів та загальних поставок". Її надає Координаційний центр підтримки цивільного населення, яким опікуються Сєвєродонецька районна та Новопсковська селищна військові адміністрації.

"Попри те, що більшість з них вже майже два роки мають статус вимушених переселенців і пройшли певний період адаптації, потреба у матеріальній допомозі залишається", — йдеться у дописі.

У 2023 році на Івано-Франківщині Сєвєродонецька райадміністрація отримала від МОМ предметів для облаштування побуту та засобів гігієни майже на 4,5 мільйона гривень.

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