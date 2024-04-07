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Заочний вирок отримала екссуддя Ленінського райсуду у Криму
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Заочний вирок отримала екссуддя Ленінського райсуду у Криму

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суд, суддя
Ілюстративне фото. Pixabay

До 12 років позбавлення волі за державну зраду засудили колишню суддю Ленінського районного суду АР Крим, яка після початку окупації півострова перейшла до російського судового органу.

Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду Києва.

За даними Центру журналістських розслідувань, засуджена – Оксана Донік, яка обіймала посаду з 18 жовтня 2013 року, а 2014 року перейшла працювати до окупаційного Ленінського районного суду.

Колишню українську суддю визнано винною в державній зраді та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві власності. Вирок оголошено заочно.

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