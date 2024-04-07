Заочний вирок отримала екссуддя Ленінського райсуду у Криму

До 12 років позбавлення волі за державну зраду засудили колишню суддю Ленінського районного суду АР Крим, яка після початку окупації півострова перейшла до російського судового органу.

Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду Києва.

За даними Центру журналістських розслідувань, засуджена – Оксана Донік, яка обіймала посаду з 18 жовтня 2013 року, а 2014 року перейшла працювати до окупаційного Ленінського районного суду.

Колишню українську суддю визнано винною в державній зраді та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві власності. Вирок оголошено заочно.

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