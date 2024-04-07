У Запоріжжі врятували котика — ДСНС

Минулої доби, 6 квітня, в одному із районів Запоріжжя співробітники ДСНС врятували кота, який виліз на високе дерево, втім не зміг самостійно спуститися.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Врятований котик у руках місцевих жителів одного із районів Запоріжжя, 06.04.2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

До ДСНС звернулися жителі Запоріжжя, які помітили кота на дереві висотою майже 21 метр:

"Рятувальники автодрабиною дісталися до вусаня та зняли його з гілки. Врятованого кота передали небайдужим громадянам. Пухнастик не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Від ГУ ДСНС залучалося шість рятувальників та дві одиниці техніки.

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