"Критерій ефективності снайпера — не кількість закритих цілей. Постріл має міняти ситуацію на полі бою", — переконаний інструктор Віктор Еланський. Він готує фронтових снайперів. Суспільне Донбас зустрілось з Еланським під час навчань чергової групи снайперів школою "Альфа-Браво". Від початку повномасштабного вторгнення тут змінили підхід до підготовки та провели понад 350 тренувань.

Як швидко можна підготувати снайпера, як змінилась зброя та сама снайперська справа, як він оцінює українську гвинтівку, а також про операцію снайперів-"алігаторів", які врятували 300 бійців на полі бою — Еланський розповів в інтерв'ю.

Далі — пряма мова.

Те, що зараз відбувається на фронті, те, що ми бачимо з боку окупантів — це просто передсмертна агонія імперії, що вмирає. Наостанок, перш ніж дуже голосно грюкнути кришкою домовини, вони вмиються кров'ю — і своєю і, на жаль, чужою. Але нам це треба пережити, як стихійне лихо. Точку неповернення вони пройшли. Нам треба тримати стрій. І робити свою роботу.

Підготовка снайперів

"Сучасні стандарти НАТО в снайперській професії перебувають тут і зараз"

Коли почалось повномасштабне вторгнення ми дійшли висновку, що основний тягар війни "вивозять" на собі фронтові снайпери. І зрозуміли, що максимальний ефект від нас буде, якщо ми піднімемо загальний рівень фронтових снайперів. Хоч би на якийсь відсоток. І це дасть фронтовий результат. Так і сталося.

Від початку вторгнення ми провели більш як 350 тренувань — саме стрільб. І фронтові результати є, і досить серйозні. Виживання наших курсантів дуже високе, і результативність дуже висока. Багато наших випускників представлені до нагород. Вони провели просто унікальні снайперські операції.

Усі вправи на бойову ефективність, які були результативними на фронті, відразу включаються до програми навчання. І програма навчання, скажімо, у перші дні війни і зараз — принципово різна.

Снайпера підготувати за 21 день неможливо. Усі це розуміють. Коли ми зіткнулися з цією проблемою, головним завданням для нас було — скласти таку навчальну програму, яка могла б бути ефективною. Ми зрозуміли, що нам потрібно давати не стільки теоретичні знання, скільки розуміння цих процесів, що відбуваються, та запускати процес самоосвіти.

Ми налаштовуємо такий їм внутрішній "софт" і змінюємо їхню форму поведінки, тому що снайпер — це спосіб життя.

Снайперська справа еволюціонувала просто неймовірно. У нас стоїть на озброєнні гвинтівка 338 Lapua Magnum, цей калібр вважається еволюційним. Тобто щоб до нього прийти, людина мала спочатку на 308 калібрі мінімум "спалити ствол", отримати серйозну базу, і тільки потім просунутися вперед, прийти до 338-го калібру.

А в нас війна зараз, і нам треба людину одразу поставити на потужний калібр. Тому що гвинтівка, яка може дуже багато, вона, відповідно, дуже багато вимагає і від стрілка.

Я на перших лекціях наводжу такий приклад. Під час Другої світової війни був знаменитий снайпер Зайцев. Його в мемуарах запитали: "Скажіть, який у вас найдальший постріл у вашій кар'єрі. Він відповів: "Це було у Сталінграді. Це були 300 метрів. І я не влучив".

А в нас зараз гвинтівка під набій .338 Lapua Magnum — має вхід в калібр від 1000 метрів (йдеться про дальність пострілу — ред.). У сезон ефективного вогню — 1000-1500 метрів.

Українські гвинтівки – антиматеріальні Snipex Alligator, з якими ми працюємо під КПВТ патрон 14,5 х 114 міліметрів. Наші випускники закривають цілі на відстані 2200-2400 метрів, а вогнем, що турбує — на 3000 метрів. Ось про що ми говоримо зараз: які мають бути знання балістики, розуміння процесів, читання вітру і багато-багато складових базових навичок, які має снайпер. Це досить складно.

Сучасні стандарти НАТО в снайперській професії перебувають тут і зараз. Тут і зараз. І ті стандарти, які є у країнах наших партнерів, відстали на цілу вічність. Це абсолютний факт, це не перебільшення.

Снайпер бригади "Помста" на псевдо "Лісник", Донецька область. Суспільне Донбас

Марксмени, снайпери-розвідники та новий третій дивізіон

У снайперській справі з’явився третій дивізіон снайперів. Є дві військово-облікові спеціальності. Це "марксмен" (піхотний снайпер) і снайпер-розвідник.

"Марксмен" — це той, хто працює з напівавтоматичною гвинтівкою на середніх дистанціях у складі підрозділу. Дослівно – "точний стрілець".

Снайпер-розвідник — той, хто працює з гвинтівкою, яка стріляє на 800-1300 метрів і до півтора кілометра.

І третій дивізіон — це хлопці, які стріляють антиматеріальними гвинтівками. Це калібри 50 BMG та 14,5х114 міліметрів КПВТ. Їх вивели до окремого дивізіону, до окремої категорії. Там інша програма навчання. Вони довели свою неймовірну бойову ефективність на фронті.

Навички та вміння снайпера

"Професія, яку хоронять після кожної великої війни"

Далекий постріл — це складна балістика, потрібно в цьому розбиратися. Тому снайпер має трішки любити математику, бути акуратним, бути посидючим, бути здатним до навчання. Ну, природно, патріотично налаштованим. І звісно, мати гарну фізичну форму, бо навантаження колосальні.

Припустимо, Barret М107 важить десь майже 18 кілограмів, а Snipex важить 26 кілограмів важить. Є що нести — і туди, і назад. А звичайна гвинтівка близько 6-8 кілограмів важить, плюс боєкомплекст. Тому витривалість, фізична підготовка дуже важливі. І 75% втрати снайперів — це вхід-вихід на позицію.

Снайпери української армії змінюють позиції біля Бахмута, Донецька область, Україна, 2 травня 2023 р. Снайпери української армії змінюють позиції біля Бахмута, Донецька область, Україна, 2 травня 2023 р. Фото: АР/Libkos

Загалом, це професія, яку хоронять після кожної великої війни. Після Першої світової війни з'явилися нові види озброєння. Кажуть, снайпер — це неактуально. Починається Друга світова. Де наші снайпери? Стрілецький спорт — це як банківський депозит, куди снайперська справа щоразу йде після закінчення війни. У спорті вона росте технічно, тому з’являються нові марки порохів, нові моделі куль. Починається наступна війна — і знову запит.

Результативність снайпера

"Постріл має міняти ситуацію на полі бою"

Жоден снайпер не настріляє за свою кар'єру більше, ніж один артилерійський розрахунок за один день. Але постріл снайпера має щось міняти на полі бою.

Ми маємо критерії якості пострілу, а не кількості закритих цілей. Що змінилося після цього пострілу? Вирішилася доля бою або якась короткострокова ситуація була змінена.

Значна частина роботи снайпера — це розвідка та наведення артилерії. Якщо він створив дуже вдалу позицію, видавати її пострілом не завжди раціонально. У цій ситуації позицію бережуть. Він наводить арту, і результати будуть більшими.

У нас є снайпер, який має підтвердженими до десятка цілей, і при цьому має вдале наведення арти, де поліг цілий мотострілецький підрозділ ворога. Ось як рахувати його результативність?

Навчання фронтових снайперів. Фото: Суспільне Донбас

Дуже багато врятованих життів наших бійців. До прикладу, лише в одній операції, де брали участь снайпери з гвинтівками Snipex Alligator, врятували понад 300 життів наших хлопців.

Це дуже показовий випадок. Один із батальйонів тероборони працював із підрозділом наших українських "алігаторів", це було чотири гвинтівки. Батальйон потрапив у дуже складне становище. Там було багато поранених, були загиблі.

Вивести батальйон уже було неможливо. Могла статися трагедія. Тоді снайперський підрозділ узяв ініціативу у свої руки, погодив з комбатом операцію. Вони зайняли спеціальні висоти та, користуючись технічними характеристиками цієї зброї, — її глушником заглушено і вона має високу потужність, — вибили дорогу, якою батальйон був виведений. З моменту того, як вони взяли ситуацію під свій контроль, не було жодної втрати.

Постріл Ковальського

"Нічого випадкового не було"

Постріл Ковальського абсолютно виправданий. Це професіонал екстракласу. Дехто говорить, на такій дистанції важко прорахувати, вітер, що там було багато везіння. Я глибоко розумію цю тему, і переконаний, що там нічого випадкового не було.

Вячеслав Ковальський (зліва), український снайпер, який встановив світовий рекорд з дальності пострілу . СБУ

Людина з таким досвідом, з таким розумінням процесів снайперської справи, має надвисоке почуття моменту: коли стріляти, як стріляти. Об’єктивно і закономірно, що він встановив цей рекорд.

Я думаю, що його дуже довго не зможуть побити. Він довго протримається.

Розвиток снайперської справи та українська снайперську зброя

"Можна купити гвинтівку українського виробництва. І вона завжди влучає".

Снайперська справа в Україні розвивається дуже серйозно, дуже швидко. Наші українські виробники виготовляють одні з найкращих снайперських гвинтівок у світі.

Наприклад, щодо калібру 14,5 мм до КПВТ. Відома канадська компанія Cadex Defence, яка робить відмінні снайперські гвинтівки. Вони вже також зробили гвинтівку під цей калібр – 14,5х114 мм. Тобто тренди – хто задає?

Тобто за нами слідкують всі зброярі світу. Немов під мікроскопом. І ловлять ці моменти, аби швидко зробити відповідну гвинтівку, й вийти з нею на ринок.

Наші з такими гвинтівками вже воюють, і дуже вдало. Я можу відзначити ще гвинтівку UAR-10 — знаменита гвинтівка "марксмена". Вона настільки успішна і настільки якісно зроблена, це практично демонстрація високого класу інженерної школи України.

Я поясню. Вона зроблена на платформі "UAR Upper lower", який я дуже не люблю, тому що вона "хвора" від народження. Стріляє Upper, потрапляє Lower, і поєднання у них дуже слабке. Звісно, такою гвинтівкою досягти високого бою неможливо.

Американці зробили з цього недоліку плюс. Вони створили 5-6 прайслистів тюнінгу. Цю гвинтівку можна "допилювати" нескінченно. Тобто вони продають гвинтівку, потім стрілець купує до неї щось, щось "допилює". Вона стріляє, потім знову перестає стріляти. Він знову щось купує і всі задоволені. Тобто ціла індустрія працює.

Ілюстративна світлина. Добровольці - снайпери 3-ї оперативної бригади Національної гвардії України "Спартан" під час занять зі стрілецької підготовки на одному із навчальних полігонів у Харківській області, 20 квітня 2023 року, ілюстративне фото: УНІАН

А можна купити гвинтівку українського виробництва: стріляти та чистити, чистити та стріляти. І вона завжди влучає. Я навіть для себе робив експеримент, поставив американську М110 та нашу UAR і відстріляв швидкі серії з однієї гвинтівки та з іншої. І подумки собі вирішив так.

От якби тобі сказали, що одну гвинтівку можеш узяти та з нею піти, яку ти забереш із собою? І я вибрав UAR. Щодо бойової ефективності, то взагалі результат приголомшливий. Я думаю, що коли після війни буде створено "Музей Перемоги", вона має там стояти, як один із символів цієї перемоги. Наша українська інженерна школа.

Точний снайперський постріл має чотири рівнозначні складові. Це гвинтівка, приціл, стрілець та патрон. Це ніби чотири колеса в автомобіля: спробуйте одне колесо спустити - і ви "приїхали". Тобто це рівнозначні чотири складові. Тому, коли ми говоримо, основна проблема — це патрон.

Інструктор Віктор Еланський. Фото: Суспільне Донбас

Але зараз ми маємо наш український патрон, який зроблений згідно з найкращими світовими стандартами. Ми його тестували найжорсткішим чином. І стандарт — найвищий — він не втратив. Україна виробляє чудовий патрон для і 308 калібру, і 308 Lapua Magnum.308 Lapua Magnum.

Це на початку війни нічого не було. Але динаміка розвитку професії просто неймовірна. І зараз найкраща зброя, яка є на планеті, є в нас на озброєнні.

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