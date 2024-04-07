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На ТОТ Запорізької області триває мобілізація місцевого населення — Федоров
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На ТОТ Запорізької області триває мобілізація місцевого населення — Федоров

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кОкупаційна влада на ТОТ Запорізької області до 15 квітня має провести мобілізацію
Окупаційні війська. Фото: ГУ розвідки Міністерства оборони України/Facebook

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупаційна влада має до 15 квітня зібрати та відправити строковиків віком від 18 до 30 років на зборні пункти.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, регіони Росії мають зібрати та відправити на зборні пункти строковиків:

"Згідно указу Путіна, регіони мають до 15 квітня відправити строковиків (18 – 30 років) на зборні пункти. В документі для ТОТ - жодних виключень", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього Іван Федоров зазначив, що на ТОТ Запорізької області усі юнаки (починаючи з дев'ятого класу) та чоловіки мають стати на військовий облік, а облікові справи молоді формуються у навчальних закладах.

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