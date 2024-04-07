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У Миколаєві діє виставка картин Олега Приходька
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У Миколаєві діє виставка картин Олега Приходька

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Художник Олег Приходько
Художник Олег Приходько на відкритті виставки . Фото: Центральна міська бібліотека імені Кропивницького

У Миколаєві працює виставка живопису Заслуженого діяча мистецтв України Олега Приходька з нагоди його 70-річчя. Експозицію відкрили у галереї Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.

Про це повідомили п'ятого квітня на сторінці у Фейсбук закладу.

У галереї бібліотеки представлено 14 живописних робіт Олега Приходька, що митець написав у різні роки. Майже в кожній з них пейзажі української природи, українського Криму, йдеться у повідомленні.

"В основному тут етюди з натури. Натурні роботи в основному кримські. Вони пишуться просто і швидко. По-перше, змінюється погода. Сонце стало, тіні потрапили. Ти практично малюєш відчуття. Імпресіонізм – це ж відчуття", — зазначив Олег Приходько на відкритті виставки.

Відвідувачі виставки фотографують, розглядають картини
Відвідувачі виставки фотографують, розглядають картини. Фото: Центральна міська бібліотека імені Кропивницького

За словами директорки ЦМБ імені Марка Кропивницького Інги Хоржевської, ідея створення експозиції спільна.

"Ми відновили роботу галерейної зони у 2022 му – на початку 2023-го років. І Олег Костянтинович з Івано-Франківщини спостерігав, як відбувається робота цієї галереї. Бачив, що ми виставляли роботи народного художника Андрія Антонюка, виставляли заслуженого художника Юрія Гуменного. Він зателефонував і нагадав про свій ювілей. Ми завжди раді прийняти у себе талановитих митців", — сказала Інга Хоржевська.

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Виставка у Миколаєві. Фото: Центральна бібліотека імені Кропивницького
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Виставка у Миколаєві. Фото: Центральна бібліотека імені Кропивницького
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Виставка у Миколаєві. Фото: Центральна бібліотека імені Кропивницького
Потім ми спеціально збирали цю виставку. Олег приїхав для цього з Івано-Франківська. І з приватних колекцій зібрали картини. Тепер представляємо їх миколаївцям.

Привітати Олега Приходька з ювілейною виставкою до бібліотеки прийшли друзі, колеги.

Виставка працюватиме в галереї Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького протягом місяця, зазначили у закладі.

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