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"Скадовськ – це Україна". На ТОТ Херсонщини активісти руху "Жовта Стрічка" поширили нові патріотичні листівки
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"Скадовськ – це Україна". На ТОТ Херсонщини активісти руху "Жовта Стрічка" поширили нові патріотичні листівки

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У тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини активісти руху "Жовта Стрічка" поширили нові патріотичні листівки та жовті стрічки.

Про це у Telegram повідомив рух "Жовта Стрічка".

Повідомляється, що активісти не завжди мають змогу надрукувати листівки у Скадовську, тому вони поширили саморобні плакати та повʼязали жовті стрічки.

"Попри спроби російських військових нас залякати, український рух спротиву продовжує жити в Скадовську", — йдеться у дописі.

Раніше Сили оборони півдня повідомили, що підрозділи ППО у небі над Херсонщиною під час дронової атаки армії РФ 6 квітня збили сім дронів-камікадзе.

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