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У Львові відкрили меморіальну дошку військовому та тренеру збірної на "Invictus Games" Дмитру Сидоруку
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У Львові відкрили меморіальну дошку військовому та тренеру збірної на "Invictus Games" Дмитру Сидоруку

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Меморіальна дошка Дмитру Сидоруку
Меморіальна дошка Дмитру Сидоруку. Пресслужба Львівської ОВА

У Львівському фаховому коледжі спорту відкрили меморіальну дошку військовому, тренеру збірної на "Invictus Games 2020" та "Warrior Games 2022" зі стрільби з лука та засновнику ГО "Спортивна асоціація ветеранів війни" Дмитру Сидоруку. Захисник загинув у бою під Попасною.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Дмитро Сидорук – випускник відділення стрільби з лука Львівського фахового коледжу спорту, майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби з лука, чемпіон світу серед юніорів. Чоловік захищав Україну ще з 2014 року в зоні АТО. Там отримав поранення.

У 2017 року воїн став учасником першої збірної України на "Іграх Нескорених". На змаганнях "Invictus Games" у Торонто ветеран виборов срібну медаль зі стрільби з лука серед професіоналів.

Спортсмен був тренером збірної на "Invictus Games 2020" та "Warrior Games 2022" зі стрільби з лука. Також був суддею відборів та національних змагань. Дмитро Сидорук заснував ГО "Спортивна асоціація ветеранів війни" та "Незламні" на Львівщині. А також працював тренером у Львівській дитячо-юнацькій спортивній школі.

З початком повномасштабного вторгнення Дмитро знову пішов захищати країну. Молодший сержант 24 ОМБр загинув під час виконання бойового завдання в Попасній на Луганщині 5 квітня 2022 року.

"Дмитро Сидорук був надзвичайно відданий своїй справі та прагнув залучити до реабілітації спортом якомога більшу кількість воїнів-ветеранів. Він зробив перший в Україні засіб для стрільби з лука щелепою для осіб, які мають ампутацію верхньої кінцівки. Ми пишаємося такою людиною та передаватимемо пам’ять про героя наступним поколінням", – каже начальник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як.

Меморіальну дошку Дмитру Сидоруку встановили на стіні навчального корпусу Львівського фахового коледжу спорту.

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