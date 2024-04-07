Київщина передає 600 FPV-дронів на передову

Київщина передасть партію FPV-дронів для військових. Безпілотники придбали за кошти обласного бюджету. Їх отримають воїни 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, дрони — найчастіший запит про допомогу від військових. 600 ударних БпЛА відправлять на схід. Із них сотня "пташок" — з нічним баченням.

Начальник КОВА подякував бізнесу Київщини, який сплачує податки і дає змогу максимально підтримувати українських військових. Руслан Кравченко нагадав, що раніше від Київщини на фронт відправили понад 1 тис. FPV-дронів.

Що відомо про допомогу Київщини українським військовим

У січні 2024 року Київщина передала партію дронів та пікапів для 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Також допомогу отримали бійці батальйону "Свобода" та 28-ї окремої мехбригади імені Лицарів Зимового Походу.

Також Київська ОВА направила військовим позашляховики. Також бійцям 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців привезли 96 дронів, вантажівки КрАЗ, автокран, екскаватор і мікроавтобус.

На початку цього року в Ірпені за кошти міського бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передадуть бійцям бригади "Буревій" Національної гвардії.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Також на Київщині триває збір коштів на придбання безпілотників в межах проєкту "Бучанський дрон". Спільно із благодійним фондом "BRAVO UKRAINE" жителі збирають 4 мільйони гривень на закупівлю 150 дронів-каміказде.