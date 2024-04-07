В Івано-Франківську рятувальники зняли собаку з горища нежитлового будинку

В Івано-Франківську рятувальники зняли собаку з другого поверху нежитлового будинку. Тварина тривалий час перебувала на горищі.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, зранку 7 квітня до Міської аварійно-рятувальної служби зателефонували люди й попросили зняти пса.

У Франківську з другого поверху будинку зняли собаку, яка перебувала там тривалий час. Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

"Собака там вже перебував тривалий час, а будь-які спроби йому допомогти закінчувалися невдало — собака або втікав, або намагався вкусити", — йдеться у дописі.

Рятувальники спустили виснажену тварину по металевій драбині на землю.

"Від пропозиції рятувальників поїсти вухань відмовився і чимдуж чкурнув у пошуку нових пригод", — пишуть на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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