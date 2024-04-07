В армії Сполучених Штатів занепокоєні, що використання північнокорейських ракет Росією в Україні дає КНДР рідкісну можливість випробувати свою зброю в реальних бойових діях, що може покращити її ефективність.

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова командувача Тихоокеанської армії США генерала Чарльза Флінна.

“Я не думаю, що на моїй пам’яті північнокорейська армія мала таку лабораторію на полі бою, яку росіяни дозволили собі мати в Україні”, — сказав Флінн.

Він пояснив, що це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію щодо технічних питань, процедур і самих боєприпасів. США будуть уважно спостерігати за тим, як будуть розвиватися події, додав генерал.

Флінн сказав, що його та інших дуже турбує те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, "до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту", як, наприклад, війна в Україні.

19 березня у Держдепартаменті США заявили про щонайменше 10 випадків використання північнокорейських ракет для обстрілів України.

У ніч на 21 березня Росія обстріляла ракетами Україну. Над Києвом сили ППО збили 29 крилатих ракет і 2 балістичні. Серед них, за повідомленням повітряних сил ЗСУ, ймовірно, була одна виробництва КНДР — KN-23. Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що РФ придбала північнокорейські ракети дальністю 900 кілометрів.