Головні новини Рівного та області 7 квітня

"Шляхами УПА": до 80-ї річниці бою під Гурбами на Рівненщині вперше проведуть табір-вишкіл

На Рівненщині вперше організують мандрівний табір-вишкіл "Шляхами УПА", присвячений 80-й річниці бою під Гурбами. За словами організатора Олександра Денисюка, захід триватиме п'ять днів, учасники йтимуть від села Дермань до Антонівців, що на Тернопільщині.

"Конкретних дат зараз ще немає, орієнтовно — це буде у липні. Під час мандрів організуємо спеціальні вишколи для учасників. Вони будуть пов'язані з орієнтуванням на місцевості, наданням домедичної допомоги, плаванням на байдарці. Програма буде максимально насиченою", — розповів організатор та голова громадської організації "Рівненська Горинь" Олександр Денисюк.

Він зазначив, що цільова аудиторія — люди від 14 до 25 років. Щоб учасники зареєструвалися на вишкіл, організатори створять електронну форму:

"Саме з 14 років, тому що тоді вистачає сил для того, щоб мандрувати, переносити речі. Якісь переходи будуть в районі 20-30 км щодня, тобто треба мати фізичну активність. Ми орієнтуємося на 50 людей, від цього розраховуємо харчування, спорядження тощо. Якщо багато охочих, то подумаємо з приводу того, щоб знайти додаткові ресурси аби долучити всіх. Як ні, то будемо планувати подібний захід пізніше".

Олександр Денисюк поділився деталями щодо маршруту:

"В нас є дві ключові точки — це село Дермань і село Антонівці, між якими буде мандрівка із зупинками, які прив'язані до тематики Гурбинського бою, від дати якого цьогоріч 80 років. В селі Антонівці розташовувався штаб УПА південь, вони фактично координували і керували боєм упівців у Гурбах. Дермань — тому, що там виходила одна з найбільших частин упівців після бою, про що є спогади. Таким чином наші учасники пройдуться тими дорогами, якими 80 років рухалися українські повстанці. Також в нас є прив'язка до видатних постатей, які пов'язані з цим боєм".

Голова організації також повідомив, що планують розробити туристичний маршрут, який зможуть використовувати всі охочі у своїй мандрівці.