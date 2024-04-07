Головні новини Рівного та області 7 квітня

Новини та події Рівного та Рівненської області 7 квітня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
"Ми передаємо це вміння діткам": на Рівненщині виготовляли великодню свічку за давнім методом
Майстер-клас зі старовинного виготовлення великодньої свічки вперше провели у Здолбунові. Участь у ньому взяли десятеро дітей, віком до 12 років. Майстер-клас для них організували безоплатно, гроші на матеріали отримали з гранту.
Про це Суспільному розповіла директорка Здолбунівського центру культури та дозвілля Валентина Теребійчук.
"Шляхами УПА": до 80-ї річниці бою під Гурбами на Рівненщині вперше проведуть табір-вишкіл
На Рівненщині вперше організують мандрівний табір-вишкіл "Шляхами УПА", присвячений 80-й річниці бою під Гурбами. За словами організатора Олександра Денисюка, захід триватиме п'ять днів, учасники йтимуть від села Дермань до Антонівців, що на Тернопільщині.
"Конкретних дат зараз ще немає, орієнтовно — це буде у липні. Під час мандрів організуємо спеціальні вишколи для учасників. Вони будуть пов'язані з орієнтуванням на місцевості, наданням домедичної допомоги, плаванням на байдарці. Програма буде максимально насиченою", — розповів організатор та голова громадської організації "Рівненська Горинь" Олександр Денисюк.
Він зазначив, що цільова аудиторія — люди від 14 до 25 років. Щоб учасники зареєструвалися на вишкіл, організатори створять електронну форму:
"Саме з 14 років, тому що тоді вистачає сил для того, щоб мандрувати, переносити речі. Якісь переходи будуть в районі 20-30 км щодня, тобто треба мати фізичну активність. Ми орієнтуємося на 50 людей, від цього розраховуємо харчування, спорядження тощо. Якщо багато охочих, то подумаємо з приводу того, щоб знайти додаткові ресурси аби долучити всіх. Як ні, то будемо планувати подібний захід пізніше".
Олександр Денисюк поділився деталями щодо маршруту:
"В нас є дві ключові точки — це село Дермань і село Антонівці, між якими буде мандрівка із зупинками, які прив'язані до тематики Гурбинського бою, від дати якого цьогоріч 80 років. В селі Антонівці розташовувався штаб УПА південь, вони фактично координували і керували боєм упівців у Гурбах. Дермань — тому, що там виходила одна з найбільших частин упівців після бою, про що є спогади. Таким чином наші учасники пройдуться тими дорогами, якими 80 років рухалися українські повстанці. Також в нас є прив'язка до видатних постатей, які пов'язані з цим боєм".
Голова організації також повідомив, що планують розробити туристичний маршрут, який зможуть використовувати всі охочі у своїй мандрівці.
Погода на 8 квітня
На Рівненщині 8 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південний, 5-10 м/с.
Температура на Рівненщині: вночі — 4-9º тепла, вдень — 18-23º тепла. У Рівному: вночі — 6-8º тепла, вдень — 20-22º тепла.
Що містить вода в колодязях Рівненщини: результати дослідження обласного центру контролю і профілактики хвороб
Вода у майже кожному третьому колодязі Рівненщини не відповідає санітарним нормам. Це дані обласного центру контролю і профілактики хвороб. 2023 році його фахівці перевірили якість води у майже 1,5 тисячі колодязів.
Воду перевіряли на вміст заліза, нітратів, нітритів, аміаку. А також — наявність збудників кишкових інфекцій та яєць гельмінтів.
“34% всіх проб, відібраних з громадських чи індивідуальних колодязів, не відповідали санітарно-хімічним показникам. Найчастіше — це вміст заліза. Відмічалася жорсткість, перевищений вміст нітратів — 25% від всієї води. Найбільш небезпечними для здоров'я людини є вміст нітратів у питній воді, що є актуально для нашої області. Коли перевищений вміст нітратів — цю воду обробити майже неможливо. Нітрати при кип'ятінні не випаровуються і нікуди не зникають. Чим більше випаровується вода, тим більша концентрація нітратів”, — розповіла лікарка відділу моніторингу обласного центру контролю хвороб Ольга Кулакова.
Зі слів лікарки, будувати криницю варто на підвищеній ділянці за 25 метрів від ймовірного джерела забруднення:
“Рекомендується, щоб були залізобетонні кільця. Щілини мають бути замазані цементом, щоб не було доступу до ґрунту, якоюсь мірою повинна бути герметизація. Потім облаштовуються, так званий, глиняний замок — кругом наземної частини на два метри в глибину ущільнюються глиною або галькою ґрунт, щоб при зливах чи паводках не просочувалася в тому місці брудна вода”.
Також вона не радить робити колодязі у місцях з високим рівнем ґрунтових вод та болотистих ділянках.
“Не варто розташовувати криницю і близько біля будівлі, сараю, туалету, вигрібної ями, біля городу, поля, де потім будуть удобрення. Хто має шахтні криниці, рекомендується раз на рік проводити відкачування води і чистку самої криниці із видаленням мулу і подальшою дезінфекцією цієї криниці”, — зазначила Ольга Кулакова.