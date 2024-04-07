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У Бучанській громаді завершується будівництво нового ЦНАПу
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У Бучанській громаді завершується будівництво нового ЦНАПу

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Завершується будівництво нового ЦНАПу, амбулаторії і пошти для Синяківського старостату
Міський голова Бучі Анатолій Федорук біля адмінбудівлі в с. Синяк, Київська область, 7 квітня 2024 р. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

У Синяківському старостаті Бучанської громади завершується будівництво нової офісної будівлі, де розмістять Центр надання адміністративних послуг, амбулаторію та поштове відділення. Відкриття об'єкта заплановане на травень 2024 року.

Про це повідомив у Telegram Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Проєкт будівництва адмінбудівлі для Синяківського старостату фінансується Угорською екуменічною службою. Базові послуги в новій установі отримуватимуть майже 1700 мешканців 4 сіл: Синяк, Вороньківка, Раківка, Червоне та сусідніх громад.

Будівельники завершують внутрішні роботи і почнуть здійснювати благоустрій території. Навпроти будівлі облаштують центральну сільську площу.

У червні 2022 року було підписано меморандум про співпрацю щодо проєкту будівництва адмінбудівлі в селі Синяк між Угорською екуменічною службою допомоги, Бучанською громадою та Київською обласною військовою адміністрацією.

У липні 2022 року делегація з Угорщини відвідала Бучанський район Київської області. З місцевою владою угорці обговорили будівництво нового комплексу в селі Синяк і будівництво дитсадка в селі Загальці.

Фундамент майбутнього адмінприміщення для Синяківського старостату почали заливати в січні 2023 року. Цей проєкт став першим новим будівництвом після деокупації Бучі. До цього в регіоні лише ремонтували будівлі, пошкоджені через російську агресію.

У квітні 2023 року в селі Загальці Бородянського району Київщини відкрили модульний дитячий садочок за сприяння благодійного фонду "Угорська екуменічна служба допомоги-Україна".

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