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Тепло і без опадів. Якою буде погода на Івано-Франківщині 8 квітня
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Тепло і без опадів. Якою буде погода на Івано-Франківщині 8 квітня

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Погода на Івано-Франківщині
Весна в Івано-Франківську. Суспільне Івано-Франківськ

На Івано-Франківщині 8 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6⁰ тепла, вдень — 23-25⁰ тепла. По області вночі — 1-6⁰ тепла, вдень — 20-25⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6⁰ тепла, вдень — 11-16⁰ тепла.

Видимість на автошляхах — добра.

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