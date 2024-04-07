Тепло і без опадів. Якою буде погода на Івано-Франківщині 8 квітня

На Івано-Франківщині 8 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6⁰ тепла, вдень — 23-25⁰ тепла. По області вночі — 1-6⁰ тепла, вдень — 20-25⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6⁰ тепла, вдень — 11-16⁰ тепла.
Видимість на автошляхах — добра.
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