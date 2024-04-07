У Запоріжжі загорілася автівка: травмованих немає — ДСНС

Вчора, 6 квітня, в одному із районів міста Запоріжжя загорілася легкова автівка. Рятувальники ліквідували пожежу, поранених та загиблих немає.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Рятувальники ліквідовують пожежу в автомобілі, 6 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Зазначається, що вогонь спалахнув у легковому автомобілі Seat Leon:

"О 22:15 сталося загоряння легкового автомобілю «SEAT LEON» на загальній площі 4 кв.м в одному із районів міста Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок неї травмованих та загиблих немає. За фактом загоряння розпочали розслідування, причини встановлюються.

Перевернута автівка внаслідок ДТП, Запорізька область, 6 квітня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Також у ДСНС повідомили, що вчора, 6 квітня, в результаті ДТП поблизу одного з населених пунктів на Запоріжжі перевернувся на бік автомобіль "ГАЗ", частково перекривши рух. Рятувальники поставили автівку на колеса, внаслідок аварії водій транспорту не травмований.

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