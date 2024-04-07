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У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 410 тис. абонентів: світла немає поза графіком
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У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 410 тис. абонентів: світла немає поза графіком

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Пункт незламності у Харкові
Пункт незламності у Харкові. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У Харківській області 7 квітня через мережеві обмеження знеструмлені 410 тисяч абонентів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

У Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком, повідомили у пресслужбі "Харківобленерго". За її даними, це пов'язано з обмеженнями на постачання електроенергії з боку "Укренерго".

В Міненерго кажуть, що вночі енергетична інфраструктура Харківщини знову зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів.

"Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області. Виникла пожежа, для ліквідації якої залучалися підрозділи ДСНС. Аварійно вимикалася високовольтна повітряна лінія, її включили в роботу. Для недопущення аварійної ситуації застосовувалися графіки аварійних відключень споживачів", — сказано у повідомленні.

Також внаслідок обстрілів на Харківщині відключалась високовольтна лінія обленерго, знеструмлювалися підстанція та побутові споживачі.

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