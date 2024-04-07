У Криму партизани зафіксували переміщення артилерії окупантів

Партизани військово-патріотичного руху "Атеш" зафіксували в окупованому Криму переміщення колони самохідної артилерійської установки 2С19 "Мста-С" в бік Джанкою.

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram-каналі.

"Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх заміщати знищену техніку та військових. Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу і робимо свій внесок у перемогу над рашизмом", — зазначили в "Атеш".

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