На Львівщині попрощаються із військовим Романом Дудичем

Сьогодні, 7 квітня, на Львівщині попрощаються із захисником України Романом Дудичем. Військового поховають у селі Городищенське.

Про це повідомили у пресслужбі Стрийської районної державної адміністрації.

Роман Дудич народився у 1987 році у селі Вовчатичі Ходорівської громади. Під час повномасштабної війни чоловік був навідником кулеметного відділення взводу роти вогневої підтримки військової частини А0329.

Військовослужбовець загинув 2 квітня 2024 року під час наступально-штурмових дій військових РФ. Захисник отримав смертельне поранення у районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Воїна поховають сьогодні, 7 квітня, о 14:00, у селі Городищенське.