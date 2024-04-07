Армія РФ вчергове обстріляла прифронтове Гуляйполе: є загиблі та поранені

Вночі 7 квітня російські військові вчергове обстріляли прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок обстрілу три людини загинули, одна — дістала поранень.
Про це сьогодні об 09:44 повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Іван Федоров.
Три людини загинули внаслідок російського обстрілу з РСЗВ "Град" міста Гуляйполе:
"Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники деблокували тіла загиблих з-під завалів частково зруйнованого будинку внаслідок обстрілу, повідомили в ДСНС області.
Ще один чоловік дістав поранення внаслідок російської атаки — його ушпиталили.
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