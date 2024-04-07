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Минулої доби армія РФ 483 рази обстріляла вісім населених пунктів на Запоріжжі: є поранені
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Минулої доби армія РФ 483 рази обстріляла вісім населених пунктів на Запоріжжі: є поранені

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Оперативна інформація 7 квітня: РФ 483 рази обстріляла 8 населених пунктів на Запоріжжі
Наслідки російських обстрілів, Запорізька область, 6 квітня. Фото: Telegram/ Іван Федоров

Протягом минулої доби, 6 квітня, російські військовослужбовці завдали 483 удари по території восьми населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранення дістала одна людина.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок атаки безпілотниками армією РФ по території Запоріжжя поранення дістав 54-річний чоловік.

Армія РФ 483 рази атакувала міста та села Запорізької області:

  • два авіаційні удари завдала по Роботиному;
  • п'ять ракетних ударів завдала по Запоріжжю;
  • 17 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине;
  • 162 БпЛА атаки здійснила по Запоріжжю, Гуляйполю, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 297 артилерійських ударів завдала по Гуляйполю, Єгорівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малинівці та іншим прифронтовим населеним пунктам.
"Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку армія РФ здійснила дві атаки на позиції Сил оборони України поблизу Старомайорського Донецької області, які відбили українські військові, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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