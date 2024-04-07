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У Харкові "Шахед" вдарив вночі 7 квітня у житловій забудові: допомоги медиків потребували троє людей
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У Харкові "Шахед" вдарив вночі 7 квітня у житловій забудові: допомоги медиків потребували троє людей

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Вночі 7 квітня Харків та область атакували російські "Шахеди". Троє людей мали поранення та гостру реакцію на стрес.

Внаслідок удару "Шахеда" по Харкову пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

В одному з будинків спалахнула пожежа. За даними Тимошка, вік поранених — 61, 64 і 87 років. Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удару російські війська завдали близько 00:50.

"Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці", — сказано у повідомленні.

️Також о 01:40 окупанти вдарили "Шахедами" по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.

Протягом ночі на Харківщині вдалося збити російські дрони, повідомили у Повітряних силах.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників Shahed у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях", — сказано у повідомленні.

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