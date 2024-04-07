П'ятеро людей загинули від обстрілів армії РФ в Донецькій області

На Донеччині за добу під російськими обстрілами загинули четверо дорослих та неповнолітня дівчина. Ще троє людей були поранені.

Дані про кількість жертв за добу повідомив начальник обладміністрації Вадим Філашкін.

Четверо людей, серед яких 16-річна дівчина, загинули у селищі Курахівка під час артилерійського обстрілу. Ще одна людина була поранена.

П'ятий загиблий 25-річний житель Красногорівки — селище армія РФ також атакувала з артилерії.

Крім того, поранений був житель Андріївки Великоновосілковської громади.