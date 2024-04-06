У неділю, 7 квітня, у Донецькій області — мінлива хмарність, місцями можливий дощ опадів. Температура вдень сягатиме до 21 градусів тепла.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Вітер змінних напрямків від трьох до восьми метрів на секунду,", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від чотирьох градусів до десяти — тепла;
- вдень від п'ятнадцяти до двадцяти одного — тепла.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram