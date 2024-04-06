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Вночі до чотирьох градусів тепла, вдень до +21: прогноз погоди в Донецькій області на 7 квітня
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Вночі до чотирьох градусів тепла, вдень до +21: прогноз погоди в Донецькій області на 7 квітня

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Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

У неділю, 7 квітня, у Донецькій області — мінлива хмарність, місцями можливий дощ опадів. Температура вдень сягатиме до 21 градусів тепла.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер змінних напрямків від трьох до восьми метрів на секунду,", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від чотирьох градусів до десяти — тепла;
  • вдень від п'ятнадцяти до двадцяти одного — тепла.

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