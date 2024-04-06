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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ — Генштаб
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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ — Генштаб

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На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки російської армії
Український танк, ілюстративне. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки армії РФ в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного, Запорізької області.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Також армія РФ завдала авіаційного удару в районі Малої Токмачки, Запорізької області.

Окрім цього, у Генштабі зазначили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка та Щербаки.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, Запоріжжя зазнало ракетної атаки РФ. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, російські військовослужбовці завдали 260 ударів по території восьми населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів по обласному центру загинули чотири людини, ще 25 — дістали поранень.

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