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На Львівщині за день висадили майже 180 тисяч дерев
ЕКОЛОГІЯРегіони

На Львівщині за день висадили майже 180 тисяч дерев

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Чоловік з дитиною садять дерево
Чоловік з хлопчиком садять дерево в межах акції на Львівщині, 6 квітня 2024 року. Пресслужба Львівської ОВА

Від ранку, 6 квітня, на Львівщині представники громадської організації "Добро.Дій", лісівники, волонтери, та мешканці, серед яких і діти, висаджували дерева на 30 ділянках лісових масивів. За цей час вони посадили близько 180 тисяч саджанців.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОВА, у суботній ранок попри дощ мешканці активно долучилися до акції. Площа лісу загалом зросла на понад 20 гектарів.

"30 локацій по області, близько 2 тисяч ековолонтерів і майже 180 тисяч саджанців сьогодні ми разом висадили у лісах Львівщини", — йдеться у звіті на Facebook-сторінці ГО "Добро.Дій".

Організацію очолює Ігор Дулин. Команда висаджує дерева впродовж 11 років. За цей час, за їхніми словами, ековолонтери посадили 2 мільйони 80 тисяч дерев.

"Дерева – символ відродження, дерева є прихистком, дерева – майбутнє і легені планети. На жаль, москалі дуже багато винищили природи, але ми віримо, що скоро Україна переможе і ми відродимо наше екосередовище. Поки робимо це на Заході, але це буде по всій Україні! Обʼєднуємось і дякуємо кожному за любов до нашої держави", – каже Ігор Дулин.

Як повідомив на Facebook-сторінці в. о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод, цьогоріч "Галсільліс" планує провести лісовідновлення на площі 277,2 га, з них весною — на майже 200 га. Разом це — понад 1,8 млн. саджанців різних порід.

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