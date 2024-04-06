П'ятеро поранених внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю, що сталась вчора, 5 квітня, залишаються у медичних установах.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомили в Запорізькій ОВА.

"Одна жінка у тяжкому стані, три чоловіки та жінка — у середньому", — йдеться в повідомленні.

Двоє поранених дітей знаходяться вдома під пильним наглядом фахівців.

Раніше Суспільне повідомляло, що внаслідок атаки РФ по Запоріжжю, що сталась 5 квітня, загинули чотири людини, ще 23 — дістали поранень. Пошкоджені заклади освіти та торгівлі, приватні та багатоповерхові будинки, автівки.

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