П'ятеро поранених внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю, що сталась вчора, 5 квітня, залишаються у медичних установах.
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомили в Запорізькій ОВА.
"Одна жінка у тяжкому стані, три чоловіки та жінка — у середньому", — йдеться в повідомленні.
Двоє поранених дітей знаходяться вдома під пильним наглядом фахівців.
Раніше Суспільне повідомляло, що внаслідок атаки РФ по Запоріжжю, що сталась 5 квітня, загинули чотири людини, ще 23 — дістали поранень. Пошкоджені заклади освіти та торгівлі, приватні та багатоповерхові будинки, автівки.
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