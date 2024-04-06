НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони на Запорізькому напрямку отримають 500 БПЛА — Федоров
ДронЗСУМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Сили оборони на Запорізькому напрямку отримають 500 БПЛА — Федоров

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Запорізька ОВА передасть 500 БПЛА військовим, які боронять Запорізький напрямок
БПЛА, який передадуть військовим на Запорізькому напрямку. Фото: Запорізька ОВА

На Запорізькому напрямку Сили оборони отримають 500 безпілотників від Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) загальною вартістю шістдесят мільйонів гривень.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"500 БПЛА на шістдесят мільйонів гривень передаємо Силам оборони на Запорізькому напрямку", — йдеться в повідомленні.
Сили оборони на Запорізькому напрямку отримали 500 FPV-дронів та БПЛА — Федоров
БПЛА, які передадуть військовим на Запорізькому напрямку. Фото: Запорізька ОВА

Очільник ЗОВА зазначив, що FPV-дрони та безпілотники з термальним спостереженням підготували для українських військових разом з громадами Запорізької області.

Сили оборони на Запорізькому напрямку отримали 500 FPV-дронів та БПЛА — Федоров
БПЛА, який передадуть військовим на Запорізькому напрямку. Фото: Запорізька ОВА

Окрім цього Федоров повідомив, що Запорізька ОВА оголосила тендер на закупівлю БПЛА для Сил оборони вартістю 21 млн гривень.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затвердили міську програму "Повітряна армія Запоріжжя". За нею передбачається закуповувати безпілотники для ЗСУ та Нацгвардії України.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн
Володимир Зеленський
Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський Важливо
Бронетранспортери М577
В Україну прибули бронетранспортери М577, передані Литвою Важливо
Азов, Ростовська область РФ
У Ростовський області внаслідок підриву трубопроводу загорівся військовий обʼєкт — ГУР
Журналісту "Слідства Інфо" намагались вручити повістку
Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Український військовий керує безпілотником, БПЛА, дрон
Працюють на передовій: громади Київщини передали українським військовим безпілотники
Український військовий
Підрозділи ППО на Херсонщині збили сім російських безпілотників
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація
Волонтери з Коломийщини виготовляють дрони
"Ми — не інженери, не спеціалісти". Як волонтери з Коломийщини вдома виготовляють дрони
На початок