Сили оборони на Запорізькому напрямку отримають 500 БПЛА — Федоров

На Запорізькому напрямку Сили оборони отримають 500 безпілотників від Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) загальною вартістю шістдесят мільйонів гривень.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"500 БПЛА на шістдесят мільйонів гривень передаємо Силам оборони на Запорізькому напрямку", — йдеться в повідомленні.

БПЛА, які передадуть військовим на Запорізькому напрямку. Фото: Запорізька ОВА

Очільник ЗОВА зазначив, що FPV-дрони та безпілотники з термальним спостереженням підготували для українських військових разом з громадами Запорізької області.

БПЛА, який передадуть військовим на Запорізькому напрямку. Фото: Запорізька ОВА

Окрім цього Федоров повідомив, що Запорізька ОВА оголосила тендер на закупівлю БПЛА для Сил оборони вартістю 21 млн гривень.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затвердили міську програму "Повітряна армія Запоріжжя". За нею передбачається закуповувати безпілотники для ЗСУ та Нацгвардії України.

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