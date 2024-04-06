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На Донеччині через російські обстріли вигоріло 50 Га хвойної підстилки лісу — ОДА
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На Донеччині через російські обстріли вигоріло 50 Га хвойної підстилки лісу — ОДА

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Пожежа у Лиманьскому лісі
Пожежа у Лиманському лісі через російкі обстріли. Донецька ОДА

У Лиманському та Ямпільському лісництві через російські обстріли зайнялась лісова пожежа, вогонь знищив близько 50 гектарів хвойної підстилки.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"На території ДП "Лиманський лісгосп" за один день сталося 4 випадки загоряння лісових масивів, у Лиманському та Ямпільському лісництвах. Пожежі були виявлені місцевими жителями, які зателефонували до Служби порятунку", — йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, пожежі виникли через російські обстріли, від яких зайнялась хвойна підстилка соснового лісу. Загальна площа пошкоджених вогнем територій склала 50 га. Пожежу гасили 10 одиниць техніки та 40 рятувальників.

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