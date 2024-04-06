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У Харкові простилися з рятувальниками, які загинули під час повторного удару РФ 4 квітня
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У Харкові простилися з рятувальниками, які загинули під час повторного удару РФ 4 квітня

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дснс харківщина
Прощання з рятувальниками, 6 квітня 2024 року. ДСНС Харківщини

Під звуки пожежних сирен у Харкові 6 квітня попрощалися з рятувальниками Владиславом Логіновим, Володимиром Матюшенком та Сергієм Байдаліновим.

Про це повідомили в облуправлінні ДСНС.

"Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків. Їх цинічно вбила Росія, порушуючи усі чинні конвенції й доктрини. Кожен з них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки", — йдеться у повідомленні.

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