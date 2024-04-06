Пожежники Київщини провели навчання із лісівниками

На Київщині фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій провели тактичні навчання. Пожежники разом із лісівниками тренувалися гасити умовну пожежу в екосистемі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Київської області.

Зазначається, що навчання провели на території Переяславського лісництва. Працівники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста разом з представниками пожежної команди Бориспільського підрозділу державного підприємства "Ліси України" перевіряли злагодженість дій під час пожежі. Тренування відбулися в умовах наближених до реальної ситуації.

Пожежники готуються до гасіння умовної пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Київській області

"У рамках навчань лісовою охороною та працівниками ДСНС було ліквідовано імітовану пожежу лісової підстилки та лісових насаджень, спричинену людською необачністю, кинутим недопалком й продемонстровано різні методи боротьби з лісовими пожежами та їх гасіння", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС поінформували, що рятувальники, зокрема, перевірили оперативність реагування на сигнал про виникнення загоряння. Йшлося про швидке прибуття на місце події та термінове гасіння пожежі в лісі.

Раніше пожежно-тактичні навчання відбулися на території одного з сільськогосподарських підприємств Білоцерківського району. За задумом, після повідомлення про умовну пожежу в приміщенні елеватора, на ліквідацію першими прибували фахівці добровільної пожежної команди об'єкту. Саме вони до приїзду рятувальників стримують вогонь та розпочинають пошук потерпілих.

За легендою "пожежа вирувала" на площі орієнтовно 150 кв.м. Також із одного із силосів елеватора висипався та горіло зерно у верхньому шарі насипу. Ситація ускладнювалася порятунком потерпілих і, зокрема, одного з працівників, який знаходився на даху елеватора у шоковому стані у сильному задимленні.

Що відомо про пожежі в екосистемах на Київщині

Через почастішання пожеж у відкритих зонах вогнеборці Київщини почали моніторити екосистеми за допомогою квадрокоптера. На початку березня виявили масштабне загоряння трав'яного настилу в Гостомелі. На місце події викликали представників ДСНС. Також загоряння трави ледь не стало причиною знищення місцевого цвинтаря та поруч розташованих житлових будинків.

Тричі за добу пожежники виїжджали в Бородянці на вулицю Травневу, де зайнялось поле та згоріли копиці сіна. З'ясувалося, що всі три рази траву підпалювала однай й та ж місцева бабуся.

Лише за одну добу, 5 березня 2024 року, рятувальники 17 разів виїздили на гасіння сухої трави чи сміття. Займання в екосистемах зафіксували того дня у 5 районах області, загалом вигоріли близько 10 га території.

У Державній службі з ліквідації надзвичайних ситуацій поінформували, що 27 лютого 2024 року виїжджали на 3 виклики. Рятувальники гасили загорання трав'яного настилу у Броварському районі поза межами Березані в районі Жовтневого кладовища. Також на виклик виїжджали до смт Калита, там горіло сміття за приватним житловим будинком. В Обухівському районі була пожежа у с. Семенівка — горіла суха рослинність.

9-10 березня 2024 року, рятувальники ліквідували на Київщині 136 осередків пожеж в екосистемах. Вигоріла суха трава на загальній площі 67 га.

Спалювання сухостою, сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватися як акт диверсії.

Що відомо про тренування в умовах війського стану у Києві та області

В Ірпені екстрені служби перевіряли координацію та послідовність своїх дій під час надзвичайної ситуації. За сценарієм: ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі.

У Макарівській громаді організовували тренування підрозділів сил оборони. У зв'язку з проведенням військових маневрів в області, жителів попереджали про звуки вибухів та пострілів стрілецької зброї.

У Вишгородського районі провели командно-штабні навчання із органами управління та силами цивільного захисту. Їхня мета — вдосконалити злагодженість та оперативність в роботі сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Також відпрацьовувалися оповіщення та евакуація населення.

Прикордонники та підрозділи ЗСУ також провели спільні навчання контрдиверсійної боротьби на Київському напрямку, зокрема, в Чорнобильській зоні. За легендою навчань диверсійно-розвідувальна група намагається перетнути держкордон, але її помітив спостережний пост.

У Києві підрозділи угруповання сил та засобів оборони протягом трьох днів брали участь у військових навчаннях. Тенування відбувалося у Дарницькому районі. Їхня мета — нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Також у місті провели штабні тренування сил цивільного захисту, аби відпрацювати дії на випадок надзвичайної ситуації з можливим радіаційним забрудненням.

У столиці та області пройшли військові навчання, під час яких відпрацьовували практичні дії особового складу, техніки та озброєння. Жителів попереджали про переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Угрупування сил і засобів оборони Києва проводили військові навчання, за сценарієм: загарбники проводили наступальну операцію з північного напрямку.