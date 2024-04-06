НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Заплатили майже вдвічі менше: як жителі Миколаєва заощаджують гроші за теплопостачання
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Заплатили майже вдвічі менше: як жителі Миколаєва заощаджують гроші за теплопостачання

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Миколаєві завдяки державної програми "Енерго Дім" жителі п’яти будинків з поквартирним обліком тепла зекономили на опаленні. Один з таких будинків, де можна регулювати витрати теплоносія, розташований на проспекті Героїв України.

Кореспонденти Суспільного шостого квітня дізнавалися подробиці заощадження оплати за тепло.

Вартість проєкту два мільйони двісті тисяч гривень, 70 відсотків компенсує держава, розповідає представниця ГО "Центр розвитку житлового фонду" Тетяна Тимошина. Не всі мешканці будинку погоджуються на заходи з модернізації.

"Є загальнобудинковий лічильник, який нараховує, скільки гігакалорій споживає будинок. Інформація з розподілювачів тепла теж переводиться в гігакалорії. Зі загальнобудинкових показників віднімаються показники цих квартир. Плюс 20 відсотків на опалення місць загального користування. Сума, що залишилась, поділяється на площу квартир, які не беруть участь у програмі", — пояснює експертка.

Експертка центру розвитку житлового фонду Миколаєва Тетяна Тимошина.
Експертка центру розвитку житлового фонду Миколаєва Тетяна Тимошина. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Голова ОСББ Людмила Гержова говорить, користується регуляторами подачі теплоносія на батареї відповідно до погоди.

"Ось встановлені регулятори та лічильник. Коли на вулиці тепло, і температура не мінусова, я вимикаю зовсім. У мене зараз стоїть, навіть менше, ніж на "двійку". Все виключаю, і коли температура знижується, я вмикаю систему опалення", — каже жінка.

1
Розподілювач. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв
1
Регулятор. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв
1
Батарея. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Таким чином, каже Людмила, прилади збирають дані з кожної батареї, незалежно від того, чи це сучасний радіатор, чи старий чавунний, відправляють показники на розподілювач. Це дає змогу порахувати, скільки спожито теплоносія в конкретній квартирі.

Індивідуальний тепловий пункт у багатоквартирному будинку
Індивідуальний тепловий пункт у багатоквартирному будинку. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Відповідно і сплачується все за фактом, говорить Людмила. У будинку 80 квартир, 58 з них оновили внутрішні квартирні мережі.

Ще один мешканець будинку Андрій каже, прилади дозволяють підкорегувати опалення.

 "Дуже багато живемо за містом. Якщо ми виїжджаємо, то собі ставимо на мінімум. І шляхом цього у нас прогріті стіни, та ми не платимо багато", — розповідає чоловік.
Батарея з регулятором у квартирі
Батарея з регулятором у квартирі. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Рішення скористатися програмою "Енергодім" на зборах люди ухвалили в березні 2023 року, а у грудні в будинку вже працювало опалення.

 "Якщо ми платили за зимовий період 1500-1600 гривень за місяць за опалення, то зараз, 1174 гривні, я зекономила 30-40 відсотків", — говорить Людмила.

Мешканка будинку Людмила.
Мешканка будинку Людмила. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Раніше програма "Енергодім" мала два пакети: "А" і "Б". Цей будинок модернізували за пакетом "Б", дія якого поки призупинена, говорить Тетяна Тимошина. Зараз можна скористатися тільки пакетом "А-легким"Встановлення загальнобудинкового лічильника, індивідуального теплового пункту, а також балансувальних клапанів, замінення труби опалення та вікон у під’їздах..

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

Топ дня
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн
Володимир Зеленський
Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський Важливо
Бронетранспортери М577
В Україну прибули бронетранспортери М577, передані Литвою Важливо
Азов, Ростовська область РФ
У Ростовський області внаслідок підриву трубопроводу загорівся військовий обʼєкт — ГУР
Журналісту "Слідства Інфо" намагались вручити повістку
Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Багатоповерхівка
Ремонт будинків та енергоефективність: які програми діють у Львові та області
Люди набирають воду.
У Миколаєві централізоване водопостачання буде не раніше 2025 року — Дуденко
ремонт водопроводу
В Донецькій області 6 квітня в чотирьох містах скорочують подачу води
Платіжки за комунальні послуги
Швидше і зручніше: киянам нагадують про можливість відмовитись від паперових рахунків за комунальні послуги
На початок