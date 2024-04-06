У Миколаєві завдяки державної програми "Енерго Дім" жителі п’яти будинків з поквартирним обліком тепла зекономили на опаленні. Один з таких будинків, де можна регулювати витрати теплоносія, розташований на проспекті Героїв України.

Кореспонденти Суспільного шостого квітня дізнавалися подробиці заощадження оплати за тепло.

Вартість проєкту два мільйони двісті тисяч гривень, 70 відсотків компенсує держава, розповідає представниця ГО "Центр розвитку житлового фонду" Тетяна Тимошина. Не всі мешканці будинку погоджуються на заходи з модернізації.

"Є загальнобудинковий лічильник, який нараховує, скільки гігакалорій споживає будинок. Інформація з розподілювачів тепла теж переводиться в гігакалорії. Зі загальнобудинкових показників віднімаються показники цих квартир. Плюс 20 відсотків на опалення місць загального користування. Сума, що залишилась, поділяється на площу квартир, які не беруть участь у програмі", — пояснює експертка.

Експертка центру розвитку житлового фонду Миколаєва Тетяна Тимошина. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Голова ОСББ Людмила Гержова говорить, користується регуляторами подачі теплоносія на батареї відповідно до погоди.

"Ось встановлені регулятори та лічильник. Коли на вулиці тепло, і температура не мінусова, я вимикаю зовсім. У мене зараз стоїть, навіть менше, ніж на "двійку". Все виключаю, і коли температура знижується, я вмикаю систему опалення", — каже жінка.

Розподілювач. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Регулятор. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Батарея. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Таким чином, каже Людмила, прилади збирають дані з кожної батареї, незалежно від того, чи це сучасний радіатор, чи старий чавунний, відправляють показники на розподілювач. Це дає змогу порахувати, скільки спожито теплоносія в конкретній квартирі.

Індивідуальний тепловий пункт у багатоквартирному будинку. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Відповідно і сплачується все за фактом, говорить Людмила. У будинку 80 квартир, 58 з них оновили внутрішні квартирні мережі.

Ще один мешканець будинку Андрій каже, прилади дозволяють підкорегувати опалення.

"Дуже багато живемо за містом. Якщо ми виїжджаємо, то собі ставимо на мінімум. І шляхом цього у нас прогріті стіни, та ми не платимо багато", — розповідає чоловік.

Батарея з регулятором у квартирі. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Рішення скористатися програмою "Енергодім" на зборах люди ухвалили в березні 2023 року, а у грудні в будинку вже працювало опалення.

"Якщо ми платили за зимовий період 1500-1600 гривень за місяць за опалення, то зараз, 1174 гривні, я зекономила 30-40 відсотків", — говорить Людмила.

Мешканка будинку Людмила. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

Раніше програма "Енергодім" мала два пакети: "А" і "Б". Цей будинок модернізували за пакетом "Б", дія якого поки призупинена, говорить Тетяна Тимошина. Зараз можна скористатися тільки пакетом "А-легким".

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