На Київщині в межах єВідновлення на ремонт пошкоджених внаслідок війни житлових будинків нараховано 1,3 млрд гривень. Комісії ухвалили понад 10,4 тис. позитивних рішень.

Про це повідомив у Facebook очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, загалом від жителів Київської області надійшло понад 15,3 тис. заяв щодо виплати компенсації на ремонти. Також продовжується робота із формування сертифікатів на купівлю житла. Комісії отримали майже 3,5 тис. заяв. Наразі вже сформовано 1,5 тис. сертифікатів на суму понад 4,2 млрд гривень.

Очільник КОВА поінформував, що ще один етап, який реалізується — це компенсація на відбудову власникам зруйнованих приватних будинків на власній земельній ділянці. Людина може збудувати нову оселю на ділянці в будь-якому населеному пункті, крім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. Вже подано понад 570 заяв. Із них 340 вже мають позитивні рішення на суму 1,037 млрд гривень.

"Київщина активно відновлює зруйновані та пошкоджені об'єкти внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. На сьогодні ми вже відновили 17,3 тис. об'єктів із 29 тис. зруйнованих та пошкоджених", — сказав Кравченко.

Він зауважив, що Київщина продовжує працювати над підвищенням прозорості та підзвітності. Зокрема, найближчим часом структурні підрозділи ОВА запустять у роботу вісім процедур закупівель. Сім із них проводить департамент регіонального розвитку.

Зокрема, йдеться про додаткові будівельні роботи на двох об'єктах, що відновлюються у Бородянці та Бучі, розроблення проєктної документації на ремонт низки підвальних приміщень в обласній лікарні тощо.

Що відомо про урядову програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Із травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

12 травня минулого року уряд визначив, що максимальна сума допомоги за програмою "єВідновлення" становить 200 тисяч гривень. У червні в Україні почалися перші виплати коштів у межах програми "єВідновлення". Компенсацію отримали люди з Київщини та Донеччини.

1 серпня 2023 року на Київщині стартував другий етап програми "єВідновлення". Власники зруйнованого житла можуть подати заявку на отримання безготівкового сертифіката для придбання нової квартири чи будинку.

Станом на середину грудня 2023 року, у 24 громадах Київської області жителі подали понад 2 тис. заявок на отримання житлових сертифікатів. 419 із них отримали позитивне рішення на загальну суму компенсацій понад 1,4 млрд грн.

Наприкінці січня 2024 року у програмі "єВідновлення" стартував новий тип компенсації за зруйноване житло: йдеться про можливість відбудови будинків на своїй земельній ділянці. Це необов'язково має бути та сама земля, де раніше був знищений росіянами будинок.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково понад 16,5 тисяч об'єктів. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.