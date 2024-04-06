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"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
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"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня

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Що розповіли очевидці ракетного обстрілу 5 квітня армією РФ по Запоріжжю
Ліквідація наслідків ракетного удару в Запоріжжі 5 квітня. Суспільне Запоріжжя

Вчора, 5 квітня, армія РФ завдала п'ять ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 23 — поранені. У місті пошкоджений дитячий садок, декілька закладів торгівлі, багатоповерхові та приватні будинки. Нині ж тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Пошкоджений дах внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Суспільне Запоріжжя

Що розповіли очевидці обстрілу — дізнавались кореспонденти Суспільного.

"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Вікторія, чий будинок пошкодило внаслідок обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Суспільне Запоріжжя

Серед тих, у кого пошкоджено будинок внаслідок російського обстрілу, — родина Вікторії. Жінка розповіла, що після першого вибуху вона з сином та донькою спустились у бетонний підвал під будинок:

"За другим вибухом ми вже вибігли. В нас бетонний підвал під домом. І туди встигли спуститися. І коли пролунав вже третій вибух, ми були в підвалі. А після всього цього ми вийшли, я дитину годувала, знов вибухи. Ми бігли, встигли спуститися, але бігли, а на нас почало все летіти. Всі живі здорові, Бог просто нас зберіг".
"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Бетонний підвал, у якому сховалася родина Вікторії піє час російської атаки. Суспільне Запоріжжя

"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Будинок родини Вікторії, пошкоджений внаслідок російських обстрілів 5 квітня. Суспільне Запоріжжя

"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Подвір'я та будинок родини Вікторії, пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 5 квітня. Суспільне Запоріжжя

"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Вікторія демонструє світлину, де зображене вибите внаслідок обстрілу 5 квітня вікно. Суспільне Запоріжжя

За словами жінки, під час вибухів майже уся родина була вдома, окрім чоловіка — він спізнився на маршрутку:

"Вся родина, окрім чоловіка, коли останній вибух був, він доходив до вулиці неподалік дому, він просто не встиг на маршрутку, біг додому, якщо б встиг під останній потрапив би, це дійсно нас Бог уберіг, вся родина ціла".
"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Уламки скла від вибитих шибок на дивані в будинку Вікторії. Суспільне Запоріжжя

"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Уламки скла та перевернута кімнатна рослина внаслідок обстрілу. Суспільне Запоріжжя

"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Пошкоджений внаслідок обстрілу дах, який видно зсередини будинку. Суспільне Запоріжжя

Через ракетні обстріли будинок, який родина будувала ще до народження доньки, залишився без даху:

"Утепляли в цьому році, будинок добудовували, перед народженням доньки, три роки ще немає. Даху немає. Пустота в душі, перше вчора було відчуття, коли вийшли, розбили душу. Просто вважай пів життя все будували і чуть не залишилися безхатьками з дітьми. Нам немає куди їхати, до родичів надовго не поїдеш", — зізналася Вікторія.
"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня
Ліквідація наслідків обстрілів Запоріжжя 5 квітня. Суспільне Запоріжжя

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