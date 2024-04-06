"Пустота в душі": запоріжці про ракетний обстріл армією РФ 5 квітня

Вчора, 5 квітня, армія РФ завдала п'ять ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 23 — поранені. У місті пошкоджений дитячий садок, декілька закладів торгівлі, багатоповерхові та приватні будинки. Нині ж тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Пошкоджений дах внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Суспільне Запоріжжя
Що розповіли очевидці обстрілу — дізнавались кореспонденти Суспільного.
Вікторія, чий будинок пошкодило внаслідок обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Суспільне Запоріжжя
Серед тих, у кого пошкоджено будинок внаслідок російського обстрілу, — родина Вікторії. Жінка розповіла, що після першого вибуху вона з сином та донькою спустились у бетонний підвал під будинок:
"За другим вибухом ми вже вибігли. В нас бетонний підвал під домом. І туди встигли спуститися. І коли пролунав вже третій вибух, ми були в підвалі. А після всього цього ми вийшли, я дитину годувала, знов вибухи. Ми бігли, встигли спуститися, але бігли, а на нас почало все летіти. Всі живі здорові, Бог просто нас зберіг".
Бетонний підвал, у якому сховалася родина Вікторії піє час російської атаки. Суспільне Запоріжжя
Будинок родини Вікторії, пошкоджений внаслідок російських обстрілів 5 квітня. Суспільне Запоріжжя
Подвір'я та будинок родини Вікторії, пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 5 квітня. Суспільне Запоріжжя
Вікторія демонструє світлину, де зображене вибите внаслідок обстрілу 5 квітня вікно. Суспільне Запоріжжя
За словами жінки, під час вибухів майже уся родина була вдома, окрім чоловіка — він спізнився на маршрутку:
"Вся родина, окрім чоловіка, коли останній вибух був, він доходив до вулиці неподалік дому, він просто не встиг на маршрутку, біг додому, якщо б встиг під останній потрапив би, це дійсно нас Бог уберіг, вся родина ціла".
Уламки скла від вибитих шибок на дивані в будинку Вікторії. Суспільне Запоріжжя
Уламки скла та перевернута кімнатна рослина внаслідок обстрілу. Суспільне Запоріжжя
Пошкоджений внаслідок обстрілу дах, який видно зсередини будинку. Суспільне Запоріжжя
Через ракетні обстріли будинок, який родина будувала ще до народження доньки, залишився без даху:
"Утепляли в цьому році, будинок добудовували, перед народженням доньки, три роки ще немає. Даху немає. Пустота в душі, перше вчора було відчуття, коли вийшли, розбили душу. Просто вважай пів життя все будували і чуть не залишилися безхатьками з дітьми. Нам немає куди їхати, до родичів надовго не поїдеш", — зізналася Вікторія.
Ліквідація наслідків обстрілів Запоріжжя 5 квітня. Суспільне Запоріжжя
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