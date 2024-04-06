НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Олександр Лях
СМЕРТЬЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Олександр Лях

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На фронті загинув захисник із Запорізької області Олександр Лях
Загиблий військовий Олександр Лях. Фото: Telegram/Канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова

Обороняючи незалежність та територіальну цілісність України, на війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Олександр Лях.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"1 квітня, при виконанні бойового завдання на Авдіївському напрямку, у віці 37 років, загинув працівник Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Лях Олександр Володимирович", — йдеться в повідомленні.

Чоловік ніс службу у лавах Сил Оборони — був молодшим лейтенантом у складі 71 єгерської десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У Олександра залишилась неповнолітня дитина.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber.

Топ дня
Наслідки обстрілу Харкова, 6 квітня 2024 року
Удар по району Харкова, підірваний трубопровід в Ростовській області. 774 день війни. Онлайн
Володимир Зеленський
Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський Важливо
Бронетранспортери М577
В Україну прибули бронетранспортери М577, передані Литвою Важливо
Азов, Ростовська область РФ
У Ростовський області внаслідок підриву трубопроводу загорівся військовий обʼєкт — ГУР
Журналісту "Слідства Інфо" намагались вручити повістку
Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Андрій Ткачук, Станіслав Корінець, Петро Фіщук та Олександр Кінах
Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини
Авіаудар по Зміївці, Херсонщина, обстріли РФ, зруйновані будинки
Під завалами будівлі у Зміївці на Херсонщині рятувальники знайшли тіла двох загиблих — ОВА
Наслідки смертельної ДТП
На Рівненщині внаслідок ДТП загинули бабуся та онук
Прощання із військовим у Львові
На Львівщині 6 квітня попрощаються із трьома захисниками України
На початок