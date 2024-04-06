Обороняючи незалежність та територіальну цілісність України, на війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Олександр Лях.
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
"1 квітня, при виконанні бойового завдання на Авдіївському напрямку, у віці 37 років, загинув працівник Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Лях Олександр Володимирович", — йдеться в повідомленні.
Чоловік ніс службу у лавах Сил Оборони — був молодшим лейтенантом у складі 71 єгерської десантно-штурмової бригади ЗСУ.
У Олександра залишилась неповнолітня дитина.
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