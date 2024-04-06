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На кордоні з Угорщиною затримали жительку Франківщини, яка перебувала у розшуку
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На кордоні з Угорщиною затримали жительку Франківщини, яка перебувала у розшуку

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У пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону затримали жительку Івано-Франківщини, яка перебувала у розшуку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

36-річну жінку розшукували за нанесення умисних тяжких тілесних травм. Її затримали під час в'їзду в Україну у рейсовому автобусі, що прямував з Угорщини.

"За нанесення колото-різаних ран знайомому чоловікові рішенням суду їй призначили покарання — позбавлення волі строком на п’ять років. Жінка змогла виїхати за межі країни, оскільки перетнула кордон ще до внесення в базу даних ухвали суду", — йдеться у дописі.

Жінку передали поліцейським.

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