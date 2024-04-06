Прогноз погоди на неділю та початок тижня 7-9 квітня для Харкова та області

Мінливу хмарність, відсутність істотних опадів та температуру до 25° тепла прогнозують синоптики на 7, 8 та 9 квітня на Харківщині.
Про це Суспільне Харків повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі.
Прогноз синоптиків на 7 квітня
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман;
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с;
- Температура повітря по Харківській області: вночі 3-8° тепла, вдень 17-22º;
- Температура повітря по Харкову: вночі 6-8° тепла, вдень 18-20º.
Білка та ворона у парку, Харків, березень 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник
Погода на Харківщині 8 квітня
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 5-10º тепла, вдень 18-23º.
Скульптура у парку ім. Шевченка в Харкові, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік
Погода у Харкові та області 9 квітня
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 5-10º тепла, вдень 20-25°.
Читати ще
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube