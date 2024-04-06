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Прогноз погоди на неділю та початок тижня 7-9 квітня для Харкова та області
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Прогноз погоди на неділю та початок тижня 7-9 квітня для Харкова та області

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Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові
Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

Мінливу хмарність, відсутність істотних опадів та температуру до 25° тепла прогнозують синоптики на 7, 8 та 9 квітня на Харківщині.

Про це Суспільне Харків повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі.

Прогноз синоптиків на 7 квітня

  • Хмарно з проясненнями;
  • Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман;
  • Вітер південно-західний, 3-8 м/с;
  • Температура повітря по Харківській області: вночі 3-8° тепла, вдень 17-22º;
  • Температура повітря по Харкову: вночі 6-8° тепла, вдень 18-20º.
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Білка та ворона у парку, Харків, березень 2024 року. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

Погода на Харківщині 8 квітня

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів;
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
  • Температура повітря на Харківщині: вночі 5-10º тепла, вдень 18-23º.
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Скульптура у парку ім. Шевченка в Харкові, 2 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

Погода у Харкові та області 9 квітня

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів;
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
  • Температура повітря на Харківщині: вночі 5-10º тепла, вдень 20-25°.

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