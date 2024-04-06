Спортсмени з Надвірної, що на Івано-Франківщині, здобули нагороди на Кубку світу із самбо.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Змагання відбувалися у Вірменії.

"Золото" у ваговій категорії до 65 кілограмів здобула Анастасія Шевченко, друге місце у вазі до 80 кілограмів посіла Галина Ковальська. На п'ятій сходинці у ваговій категорії до 58 кілограмів — Андрій Лайщук.

"Щиро вітаю переможців та наставника. Бажаю сили та наснаги здобувати нові нагороди на благо нашої країни", — йдеться у дописі.

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