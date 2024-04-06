На Франківщині у фотопастку потрапив рідкісний у регіоні лось — УТМР

В угіддях Українського товариства мисливців і рибалок Івано-Франківщини фотопастка зафіксувала рідкісного в регіоні лося європейського.
Про це повідомили на Facebook-сторінці організації.
"У 2017 році, не зважаючи на відсутність наукових досліджень та доказів зменшення популяції, спротив мисливських громадських організацій, завдяки лобіюванню Міндовкілля, лося європейського політичним рішенням було внесено до Червоної книги України", — йдеться у дописі.
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