Сьогодні, 6 квітня, у центрі Києва відбулася акція на підтримку цивільних полонених. Рідні та близькі вийшли на площу із фотографіями полонених українців та із плакатами, де закликають повернути їх додому.

Про це із місця події повідомила кореспондентка Суспільного.

Родичі, близькі та друзі цивільних полонених зібралися на Майдані Незалежності. Їхніх рідних росіяни взяли в полон під час повномасштабного вторгнення на Київщину, Херсонщину, Харківщину, Донеччину. За даними рідних — 1800 цивільних українців знаходиться в російському полоні.

Родичі та близькі цивільних полонених зібрались на мирну акцію, Майдан Незалежності, Київ, 6 квітня 2024 року. Фото: Ліля Гончарук/Суспільне

"Багато наших хлопців в Криму в СІЗО-2. Нам прийшла звістка, що наш син і його друг в цьому СІЗО. Їм шиють статтю тероризм. Їх тримали в катівні Херсона, потім вивезли в Крим. Нашого сина забрали вночі з дому, прийшли озброєні рашисти", — розповіла одна із учасниць акції Любов Серьоженко, мати Андрія Серьоженка.

Родичі цивільних полонених зібрались на мирну акцію, Майдан Незалежності, Київ, 6 квітня 2024 року. Фото: Ліля Гончарук/Суспільне

"Цивільні мають бути вдома", "Волю цивільним", "Полон вбиває волю", "Підтримайте, почуйте, поверніть" — із такими надписами на плакатах стояли родичі та близькі друзі полонених. Прийшли і ті, рідні яких, вже повернулися додому.

"В мене в полоні був батько 10,5 місяців, він повернутий, все добре. Мій батько був затриманий на блокпості, коли їхав в Маріуполь забирати свою дружину і маленьку дитину. Він був у Тулі, зв'язку не було, схуд в два рази. Вони там проживають страшні тортури", — сказала учасниця акції Карина Малахова.

Родичі цивільних полонених зібрались на мирну акцію, Майдан Незалежності, Київ, 6 квітня 2024 року. Фото: Лілія Гончарук/Суспільне

Ще одна учасниця акції Галина розповіла, що її син Роман потрапив до російського полону у 25-річному віці.

"Він був на роботі в Київській області, Вишгородському районі, окупанти прийшли на підприємство і 20 березня забрали його в полон. Ми тільки від Червоного Хреста знаємо, що він полонений, агресор їм підтвердив", — сказала Галина.

На акцію прийшли і представники Офісу омбудсмана. Вони поспілкувалися з родичами цивільних та наголосили, що Україна щодня працює над пошуком дієвих механізмів повернення всіх громадян на Батьківщину.

"Росія незаконно утримує цивільних українських громадян, тим самим порушуючи норми міжнародного права. Така цинічна поведінка є неприпустимою, окупанти повинні понести за це відповідальність. Ми чітко розуміємо, що таке утримання наших людей є маніпулятивним засобом впливу на політичній арені задля досягнення РФ власних терористичних цілей", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про українців, які перебувають у російському полоні

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців були 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів Україна повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Наприкінці листопада минулого року з'явилось повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що РФ призупинила обміни військовополоненими. Так Кремль хоче вплинути на українців й створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Президент Володимир Зеленський на початку грудня заявив, що обміни полоненими з Росією тривають. Часто вони відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у російському полоні станом на 17 листопада 2023 року перебували 4 тисячі 337 українців. З них — 3 тисячі 574 військових та 763 цивільних. Йдеться про тих, кого вдалось встановити.

У липні 2023 року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників, Україні на той час вдалося повернути 144 людини.