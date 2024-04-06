Громади Київщини продовжують допомагати військовим Збройних сил України. Зокрема постійно закуповують та передають на передову безпілотники.

Про це повідомили у Telegram у Бучанській міській раді.

Зазначається, що передані Бучанською громадою дрони DJI Mavic 3T вже знаходяться на передовій. Їх отримали бійці 46-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ для виконання бойових обов'язків.

"Тут служать і наші земляки — бучанці Костянтин Ільченко та Сергій Бобко. Нові "пташки" допомагають військовим бачити ворога у будь-яку пору доби, а найголовніше — рятувати життя та наближати перемогу", — йдеться у повідомленні.

Напередодні українські військові отримали дрони Matrice 30T. Наразі вони активно застосовуються оперативно-тактичним угрупованням військ "Луганськ". Ці безпілотники забезпечують їм важливу інформацію та допомагають виконувати бойові завдання, поінформували у Бучанській міськраді.

Безпілотник. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Ще 20 FPV-дронів та Starlink передали на Авдіївський напрямок бійцям з 47 ОМБР "Магура" від Ірпінської громади.

"Там, де довкола одні руїни, де рашисти намагаються вибити наші підрозділи із займаних рубежів, наші герої мужньо тримаються і потребують нашої підтримки", — сказав Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

За його словами, допомогу закупили, зокрема, за бюджетні кошти. Гроші виділили за Програмою заходів щодо підготовки населення до національного спротиву, а також із шефської допомоги силам оборони та силам безпеки України.

Також на Київщині триває збір коштів на придбання безпілотників в межах проєкту "Бучанський дрон". Спільно із благодійним фондом "BRAVO UKRAINE" жителі збирають 4 мільйони гривень на закупівлю 150 дронів-каміказде для трьох бригад: 46-ї окремої аеромобільної бригади, прикордонного загону "Сталевий кордон", 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж". Наразі задонатили понад 3,8 мільйона гривень.

Що відомо про допомогу жителів Київщини українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Також громада передала п'ять дронів "Mavic" для прикордонників на передову. БпЛА поїхали на фронт до 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон", який нині базується на Харківсько-Куп'янському напрямку. Троє з закуплених дронів обладнані тепловізорами для роботи вночі.

Ще бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Учні навчальних закладів Бучанської громади зібрали понад 1 мільйон 262 тисячі гривень для військових ЗСУ. Таку суму вдалося отримати на благодійних ярмарках "Зграя дронів". Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.

Наприкінці 2023 року депутати Ірпінської міської ради ухвалили міський бюджет-2024. В кошторисі передбачили 15 мільйонів гривень на програму системної допомоги військовим.

У січні в Ірпені за кошти місцевого бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передали бійцям бригади "Буревій" Нацгвардії.

Волонтери із Блиставиці сплели понад 10 тисяч квадратних метрів захисних сіток, які направлять для бійців Збройних сил України. Місцеві жителі організували роботу одразу після окупації. Волонтерський осередок облаштували у Будинку культури.

Активно допомагають українським бійцям жителі села Мощун Бучанського району. Наразі мешканці зібрали і відправили пакунки із необхідним речами для українських бійців: ковдри, окопні свічки, розпалювач, продукти та консервацію.