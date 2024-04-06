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У Запоріжжі врятували песика, який впав у каналізаційну яму — ДСНС
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У Запоріжжі врятували песика, який впав у каналізаційну яму — ДСНС

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У Запоріжжі врятували песика, який впав у каналізаційну яму
Врятований надзвичайниками собака. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Сьогодні, 6 квітня, у Запоріжжі співробітники ДСНС врятували собаку, який впав в каналізаційну яму та не міг самостійно вибратися.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Запорізькій області.

"Надійшло повідомлення від громадянки, що її пес впав в каналізаційну яму на території приватного домоволодіння в одному з районів Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

Надзвичайники, використовуючи підручні засоби та мотузку, дістали песика з 1,5 метрової ями. Чотирилапий не постраждав. Врятованого собаку співробітники ДСНС передали господарці.

Від ГУ ДСНС залучалося 5 рятувальників та одна одиниця техніки.

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