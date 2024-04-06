Новини та події Рівного та Рівненської області 6 квітня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Найбільше стадо в селі: як фермери на Рівненщині доглядають за коровами, телятами й бичком
Дмитро Клевака разом із дружиною Людмилою – найвідоміші фермери села Поляни на Рівненщині. Сім’я тримає сім корів, двох телят і бичка. Більше худоби немає в жодного місцевого жителя.
Фермери розповіли Суспільному, як доглядають за тваринами та скільки вдається заробити з продажу молока.
Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини
Стало відомо про смерть чотирьох військових з Рівненщини — Андрія Ткачука з Великомежиріцької громади, Станіслава Корінця із Сарн, Петра Фіщука із Зорянської та Олександра Кінаха з Острога. Про це повідомили у Facebook тергромадах.
Андрій Ткачук із села Невірків Великомежиріцької громади. Військовий загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання, внаслідок попадання російського дрона біля Роботине на Запоріжжі.
Станіслав Корінець проживав у Сарнах. У березні 2024 року його мобілізували для проходження базової загальновійськової підготовки на полігоні. 43-річний солдат помер внаслідок гострої серцевої недостатності.
Петро Фіщук — 1987 року народження, житель села Зоря. Військовий загинув 5 квітня 2024 року.
49-річний Олександр Кінах проживав в Острозі.Військовий помер 5 квітня в лікарні Мечникова у Дніпрі внаслідок поранень, які отримав під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Рівненський Верес здобув перемогу у грі проти київського клубу Оболонь
Рівненський Верес здобув перемогу у матчі проти київського клубу Оболонь в рамках 23 туру чемпіонату УПЛ. 6 квітня червоно-чорні переграли суперників на домашньому стадіоні Авангард із рахунком 3:0.
Перебіг матчу коментували у Telegram Вереса.
Перед початком матчу Верес — Оболонь, перший символічний удар по мʼячу зробив військовий-розвідник Володимир Климов.
Суботній поєдинок розпочався з гола Дениса Янакова у ворота суперників на шостій хвилині.
Другий гол червоно-чорні забили на 16 хвилині гри, однак арбітр скасував гол через офсайд. На 31 хвилині Микола Гайдучик з ударом у ближню дев‘ятку подвоїв рахунок.
Команди пішли на перерву з рахунком 2:0 на користь рівнян.
На 49 хвилині гри футболіст Оболоні Єгор Прокопенко намагався з чотирьох метрів забити гол у ворота рівнян, однак не влучив.
Останній гол Верес забив на 86 хвилині матчу. Контратака рівнян чотири в три і Яго Сікейра ударом на техніку з лінії штрафного майданчика реалізував передачу Дмитра Шастала.
Фінальний рахунок гри — 3:0.
Суботній поєдинок на Авангарді став сьомим в історії протистоянь Вереса та Оболоні. На старті нинішнього чемпіонату у столиці Оболонь та Верес розійшлися з рахунком 0:0.
Після матчу з киянами Верес піднявся на 13 позицію у турнірній таблиці УПЛ.
Спортивні та культурні вподобання жителів Рівненщини: результати дослідження, яке провела соціологічна група “Вибір”
Найпопулярнішими видами спорту серед жителів Рівненської громади є футбол та спідвей. З культурних закладів міста — найбільше відвідувачів у 2023 рік було в зоопарку, театрі і кінотеатрі.
Про це свідчать результати опитування “Спортивні та культурно-дозвіллєві вподобання Рівненської ТГ”, зазначив керівник соціологічної групи “Вибір” Роман Микитюк.
Соцопитування провели з 1 по 7 березня 2024 року. Загалом опитали 700 жителів Рівненської громади. Серед них жінки — 53%, чоловіки — 47%. Для дослідження використовували метод особистого інтерв’ю “обличчя до обличчя”.
Спорт
За результатами опитування, жителі Рівненської громади найбільше цікавляться футболом — 31%.
Серед інших видів спорту зазначили:
- плавання — 12%;
- бокс — 11%;
- спідвей — 10%;
- волейбол — 8%;
- баскетбол і гімнастика — 7%.
Чоловіки вказали більшість із перелічених видів спорту, окрім плавання та гімнастики.
Жодним з видів спорту не цікавиться — 30% опитаних. Таку відповіли переважно жінки — 42%, люди, старші 60 років — 35% та люди з низьким рівнем доходів — 36%.
Найпопулярнішими видами спорту в Рівному вважають футбол — 56% та спідвей — 24%. Інші види спорту набрали менше ніж 3%.
Культурні заходи
У 2023 році опитані найчастіше відвідували:
- зоопарк — 41%;
- кінотеатр — 38%;
- драматичний театр — 37%.
Менше 10% опитаних ходили на художні виставки, цирк та аматорський театр. Приблизно 20% респонденітв не відвідували жодного закладу дозвілля.
Загалом, активними відвідувачами культурно-мистецьких подій та закладів дозвілля є переважно жінки, люди віком від 30 до 39 років та люди з високим рівнем доходу.
Молодь віком від 18 до 29 років — 61% та люди середнього віку — 44% надають перевагу кінотеатрам. Також люди 30 років і старші найчастіше озвучували відповідь про відвідування зоопарку — 54% та дитячого розважального центру — 30%. Старші 50 років частіше згадували про похід до драматичного театру — 46%. Люди з нижчим рівнем доходів частіше відвідували бібліотеки — 19%.
Пам'ятник жертвам УБН — демонтувати: у громаді на Рівненщині прийняли рішення щодо трьох монументів радянської доби
Демонтувати пам'ятник першим комсомольцям – жертвам УБН в Гощанській громаді на Рівненщині ухвалив виконком селищної ради 5 квітня. На ще двох радянських монументах воїнам-односельцям в рамках декомунізації замінити символіку.
Пам’ятник першим комсомольцям – жертвам УБН розташований в селі Малятин. У 1981 році його взяли на облік, як пам'ятку історії місцевого значення.
На виконання закону про декомунізацію, виконком Гощанської селищної ради вирішив демонтувати цей об'єкт повністю.
"Щодо пам'ятника першим комсомольцям — жертвам УБН уже є одноголосне рішення обласної комісії про його демонтаж і наказ обласного управління культури і туризму про зняття з обліку. Є звернення від жителів цього села про те, що треба увіковічити пам'ять нашим воїнам. Тож після демонтажу будемо розглядати це місце, як місце пам'яті загиблим за Україну. Будемо працювати над розробкою концепції і візуалізації меморіального знаку загиблим за Україну", — розповіла начальниця відділу культури, молоді, спорту і туризму Гощанської селищної ради Марина Кузмічова.
Також виконком Гощанської селищної ради погодив демонтувати елементи радянської символіки на пам'ятниках односельцям у селах Пустомити і Малинівка.
"В Малинівці пам'ятник аварійний. Ми його просто поремонтуємо і демонтуємо елементи і правильно вкажемо дату 1939-1945. В Пустомитах — заберемо радянську символіку, орден з серпом і молотом, зірку на касці. Й також поміняємо дати 1939-1945. Тобто в цих двох випадках фактично ремонтуємо аварійність з елементами демонтажу. Дати, коли це зробимо, поки немає, це поки перше рішення, будемо працювати. Де демонтаж і ремонт, то треба встигнути до Великодніх свят. А де заміна елементів, років, то, певно, довше", — пояснила начальниця відділу культури, молоді, спорту і туризму Гощанської селищної ради.
Погода на 7 квітня
За даними обласного центру з гідрометеорології, на Рівненщині завтра, 7 квітня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області: вночі — від 2-7º тепла, вдень — 14-19º тепла. У Рівному: вночі — 4-6º тепла, вдень — 16-18º тепла.
У Рівному попрощалися з Миколою Поліщуком
У Рівному на майдані Незалежності 6 квітня попрощалися із 49-річним молодшим сержантом Миколою Поліщуком. ДНК-експертиза підтвердила загибель бійця, це сталося ще 20 липня 2023 року на Донеччині.
За інформацією міськради, Микола Поліщук народився 29 листопада 1973 року в селі Дорогобуж. Чоловік 30 років пропрацював на рівненській фабриці нетканих матеріалів, був помічником майстра.
Миколу мобілізували у квітні 2023 року, служив на Донеччині.
"Тато проходив строкову службу в армії, отримав звання молодшого сержанта. Він не хотів, щоб мені і моєму поколінню довелося воювати, тож став на захист нас сам. Розповідав як був на полігоні, куди направлять, в яку бригаду. Регулярно був на зв’язку. Вступив до бригади морської піхоти, став командиром протитанкового відділення. Ми знали, що 18 липня 2023 року він пішов на бойове завдання, мав повернутися за три-чотири дні, але натомість за 10 днів отримали сповіщення", — розповів для міськради син Миколи Сергій.
На Рівненщині внаслідок ДТП загинули бабуся та онук
На Рівненщині у Сарненському районі внаслідок ДТП загинули двоє людей — 20-річний водій та його 67-річна бабуся. 19-річну сестру керманича — госпіталізували до реанімації, вона отримала тяжкі травми.
Аварія трапилася вночі 6 квітня на автодорозі Клесів — Олексіївка — Вири, між селами Клесів та Федорівка. В машині їхала родина — бабуся із онуками. Відомо, що родичі зустрічали з потяга дівчину і повертались додому у село Вири.
"Водій автомобіля "Volkswagen Golf", 20-річний житель села Вири, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у відбійник, який повністю пронизав легковик", — повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.
“Еко Загроза”: які порушення в галузі довкілля найчастіше фіксують на Рівненщині
З початку 2024 року через офіційний застосунок “Еко Загроза” держекоінспекція отримала понад 20 звернень від жителів Рівненщини, щодо екологічних злочинів. Найпоширеніші – засмічення ґрунтів, забруднення водойм стічними водами, вирубка лісів.
Через офіційну платформу “Еко Загроза” кожен громадянин може отримати перевірену інформацію про стан повітря, води, ґрунту, рівень радіаційного забруднення на території всієї України й Рівненщини зокрема. Також через вебресурс чи мобільний застосунок жителі можуть повідомляти про факти екологічних злочинів:
“Для прикладу, можна повідомляти про випалювання сухої рослинності, розлив нафтопродуктів, отруйних речовин. Також там є інформація, щодо виклику екстрених служб: рятувальників, правоохоронних органів, медиків”, — розповів начальник обласного управління державного екологічного нагляду природних ресурсів та промислового забруднення Віталій Щур.
Віталій Щур додав, що всі заяви опрацьовують залежно від виду порушення та, в разі потреби, скеровують дані у правоохоронні органи:
“У 2024 році до нас надійшло понад 20 звернень. Деякі – ще розглядають, а за іншими уже направили матеріали до відповідних установ щодо проведення позапланових перевірок підприємств, які, можливо, забруднюють довкілля”.
Найчастіше жителі Рівненщини через вебресурс “Еко Загроза” повідомляють про засмічення та забруднення ґрунтів, забруднення водних об'єктів стічними водами, вирубка лісів.