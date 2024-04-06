На черзі ремонт у квартирах: на Київщині відновили житловий будинок

В Ірпені у Київській області відновили один із житлових будинків, який був пошкоджений внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Це стало можливим завдяки співпраці міської, обласної влади, міжнародних і благодійних фондів та мешканців будинку.

Про це повідомив у Facebook перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Зазначається, що житловий будинок розташований по вулиці Університетська, 16 (ОСББ "Доброрад"). Під час повномасштабного вторгнення російських військ у будівлю влучило 5 снарядів, що спричинило пожежу.

Вогонь знищив покрівлю, останній поверх з 11 квартирами, квартиру на першому поверсі, а також 80% фасаду та 70% вікон. Постраждали також комунікації. Загальна вартість відновлення, без урахування ремонту в квартирах, становила 15 млн гривень.

"Частину коштів для відбудови будинку мешканці зібрали самостійно, 750 тис. гривень виділив Міжнародний фонд "Відродження", 6 млн гривень вдалось залучити за програмою "ВідновиДІМ" від Фонду енергоефективності, 3,8 млн гривень надав БФ "Леруа Мерлен Солідарність", — сказав Кравчук.

За його словами, благодійний фонд "Леруа Мерлен Солідарність" надав будівельні матеріали для відновлення останнього поверху, утеплення та оздоблення фасадів. Також він профінансував роботи та матеріали з облаштування освітлення у місцях загального користування, прибудинкової території та відновлення комунікацій.

Ірпінська міська рада забезпечила матеріали для відбудови, а Київська обласна військова адміністрація надала металочерепицю для відновлення покрівлі, підсумував Кравчук.

Заступник міського голови також поінформував, що "Леруа Мерлен Солідарність" виділить 3,5 млн гривень на ремонт 18 квартир у цьому будинку. Це наступний етап відновлення споруди, який розпочнуть найближчим часом.

Благодійний фонд "Леруа Мерлен Солідарність" вже понад рік допомагає у відбудові Ірпеня. Зокрема, за його підтримки відновили найвищу будівлю міста — 18-поверхівку житлового комплексу "Синергія 2+", де живе понад 1000 людей. Вартість відбудови склала близько 10 млн грн.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

За кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у місті відновлюють багатоквартирний будинок по вул. Котляревського, 52-А. Будівля, де мешкають понад 300 людей, була пошкоджена на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надало будматеріали для капремонту 35 помешкань і повної відбудови 37 приватних будинків Ірпеня. Загальна сума підтримки близько 450 тис. доларів США

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила. Тогоріч у березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об'єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Архітектори розробили 20 проєктів для відбудови та розвитку Ірпінської громади на Київщині. Першими презентували ескізи проєктів з розширення та благоустрою частини парку "Покровський" вздовж Алеї Героїв АТО.

На початку грудня в Ірпені оголосили, що посилять контроль за якістю відбудови об'єктів, які були пошкоджені внаслідок російського вторгнення.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.