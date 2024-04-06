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Сирський: "Всі спроби зазнали невдачі. Часів Яр залишається нашим"
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Сирський: "Всі спроби зазнали невдачі. Часів Яр залишається нашим"

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ЗСУ на Бахмутському напрямку
Українські військові поблизу Бахмута, Донецька область, 25 березня 2024 рік. AP/Efrem Lukatsky

Українські військові продовжують тримати оборону міста Часів Яр на Донеччині, там наразі тривають чи не найбільш жорстокі бої на фронті сьогодні. На Лиманському та Куп'янському напрямку ЗСУ мали успіх.

Про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Часів Яр: контроль, бої та ситуація на Бахмутському фронті

"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки. На Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського. На Новопавлівському – в районі Новомихайлівки", — описав він ситуацію на фронті.

Сирський наголосив, що місто Часів Яр перебуває під контролем українських військових.

"Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ".

Куп’янський та Лиманський фронт: тактичний успіх

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що на Лиманському напрямку армія РФ наступає в районах Білогорівки та Веселого, а ЗСУ мають певні успіхи.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх. Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", — йдеться у повідомленні Сирського.

Загалом на фронті сили РФ продовжують наступати, штурмують позиції українських військових групами за підтримки бронетехніки.

"На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону", — повідомив Головнокомандувач.

Сирський нагадав, що армія РФ, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

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