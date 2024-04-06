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Місцями грози та шквал: на Львівщині оголосили штормове попередження
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Місцями грози та шквал: на Львівщині оголосили штормове попередження

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Хмарна погода у Львові
Хмарна погода у Львові. Суспільне Львів

Синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження на 6 квітня. Вдень прогнозують місцями грози, град та пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

У Львівській області: хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасний дощ, вдень місцями грози та град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали до 15-20 м/с. Температура вдень коливатиметься від 15 до 20° тепла.

У Львові теж буде хмарно з проясненнями. Мешканців попереджають про короткочасний дощ, грозу та град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень шквал — 15-20 м/с. Температура вдень — 17-19° тепла.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки — жовтий. Водіїв попереджають про погіршення видимості на дорогах через дощі.

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