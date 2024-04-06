У київському метро горів світильник

У Києві сьогодні, 6 квітня, сталося загоряння на станції метрополітену "Мінська". Над платформою спалахнув світильник.

Про це повідомила у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Загоряння світильника на платформі було оперативно ліквідовано за допомогою вогнегасника", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події направили фахівці з пожежної безпеки та електропостачання. Вони мають з'ясувати всі обставини інциденту.

У КМДА поінформуввали, що наразі станція метро "Мінська" працює у звичайному режимі.

Раніше по відомлялося, що у столичній підземці стався технічний збій у роботі комплексів самообслуговування пасажирів на станціях. На час ремонту обладнання оплатити проїзд у метро можна було: транспортною картою, qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий", безконтактною банківською карткою, мобільним додатком ApplePay або Google Pay.

Через 20 хвилин після оголошення про технічний збій у КМДА повідомили про відновлення роботи комплексів самообслуговування на всіх станціях метрополітену.