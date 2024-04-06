Під час обстрілу російськими військами Дніпровського району Херсона 5 квітня 2024 року поранення отримала ще одна людина.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

Зранку 6 квітня до лікарні звернулась 64-річна жителька Херсона, яка травмувалась напередодні, коли російська армія обстрілювала місто. У неї діагностували струс мозку та мінно-вибухову травму. Надалі лікування дінка проходитиме амбулаторно, йдеться в повідомленні.

Раніше керівник ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені восьмеро людей. Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівля, церква, аптека, сільгосптехніка та приватні автомобілі.

Що відомо про обстріли Херсонщини 5 квітня 2024 року

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранені троє людей.

Російські військові атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Внаслідок детонації вибухівки поранені троє людей. Їх доправили до лікарні. Пізніше росіяни знову били по Бериславу з дронів. Поранений чоловік, його доправили до лікарні та надають меддопомогу.

Внаслідок російського обстрілу села Дудчани на Херсонщині поранений чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці. У стані середньої тяжкості травмованого ушпиталили.

Військові РФ вдарили по Зміївці Бериславського району з авіації та артилерії. Зруйновані будинки та церква. Загиблих та поранених немає.

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