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Перебігала дорогу на "червоний": у Львові водій збив 16-річну дівчину
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Перебігала дорогу на "червоний": у Львові водій збив 16-річну дівчину

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ДТП на проспекті Червоної Калини
ДТП на проспекті Червоної Калини у Львові, 5 квітня 2024 року. Пресслужба поліції Львівської області

У Львові, на проспекті Червоної Калини, водій авто збив 16-річну дівчину, яка перебігала дорогу на червоний колір світлофора. Львів'янка отримала травми.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, аварія трапилась вдень 5 квітня. Тоді, за попередніми даними, 40-річний водій автомобіля "Шкода Октавія" збив 16-річну львів’янку, яка перебігала дорогу на пішохідному переході на червоний сигнал світлофора. Унаслідок наїзду дівчина отримала травми. Її доправили у лікарню.

Перебігала дорогу на "червоний": у Львові водій збив 16-річну дівчину
Місце, де трапилась ДТП. Пресслужба поліції Львівської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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